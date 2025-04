Motorola Razr 50: tra i migliori smartphone pieghevoli al -47%

Se hai sempre desiderato uno smartphone pieghevole già saprai che tra i migliori in assoluto c’è Motorola Razr 50. Un top gamma, completissimo in ogni funzionalità, capace di offrire un design pazzesco e la miglior tecnologia. Su Amazon oggi lo puoi acquistare al -47% a soli 477,99 euro, invece di 899 euro.

Su Amazon lo trovi in offerta nella variante Koala Grey con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, potente e performante. Il dispositivo presenta un display interno pOLED da 6,9 pollici Full HD+ con una risoluzione di 2640 x 1080 pixel, supporto HDR10+, refresh rate variabile fino a 120Hz e luminosità massima di 3000 nits. Il display esterno, anch’esso pOLED, misura 3,63 pollici con risoluzione Full HD+ (1056 x 1066 pixel), refresh rate di 90Hz e luminosità massima di 1700 nits. Entrambi i display sono protetti da Corning Gorilla Glass Victus.

Motorola Razr 50

Lo smartphone Motorola Razr 50 è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 7300X, costruito su un processo a 4nm, abbinato a una GPU Mali-G615 MC2 per prestazioni grafiche elevate. La batteria da 4200mAh supporta la ricarica rapida TurboPower da 33W e la ricarica wireless da 15W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Hello UX, garantendo tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di patch di sicurezza.

Sul fronte fotografico, il dispositivo dispone di un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP. La fotocamera frontale per selfie e videochiamate è da 32MP. Funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale includono ottimizzazione delle scene, Photo Unblur e Magic Editor[3][6].

Il design del Razr 50 è caratterizzato dalla scocca in alluminio con retro in pelle vegana e certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua. È dotato di altoparlanti stereo con Dolby Atmos, sensore di impronte digitali laterale e supporto Dual SIM (SIM fisica + eSIM). Tra le opzioni di connettività ci sono il supporto per reti 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e NFC.

In sconto a 477,99 euro è un affare indiscusso. Non pensarci troppo su.