Samsung Galaxy S26 Ultra avrà il display più luminoso dell'intera serie S

Mentre l’attenzione è tutta rivolta all’imminente esordio della serie Samsung Galaxy S25, iniziano a circolare voci interessanti su Samsung Galaxy S26 Ultra, previsto per il prossimo anno.

Le indiscrezioni, provenienti da fonti coreane e riportate da The Elec, puntano ad un significativo miglioramento del display, in particolare con l’adozione della tecnologia COE (Color on Encapsulation).

Samsung Galaxy S26 Ultra: cosa sappiamo al momento

Questa innovazione, stando a quanto trapelato, potrebbe rivoluzionare il consumo energetico su Samsung Galaxy S26 Ultra. In pratica, la tecnologia COE prevede la sostituzione del classico polarizzatore, uno strato che si trova sotto il display OLED, con dei filtri colorati. I polarizzatori, pur proteggendo lo schermo, riflettono la luce, riducendo la luminosità e spingendo gli utenti ad aumentarla, con conseguente maggior consumo di batteria. I filtri colorati invece, secondo il report, offrirebbero una maggiore vivacità dei colori e, grazie alla combinazione con un ulteriore strato chiamato “Black PDL” (Pixel Define Layer), dovrebbero ridurre i riflessi all’interno dello schermo, quindi migliorare la visibilità anche in condizioni di forte illuminazione.

Non è tutto. L’adozione della tecnologia COE sul Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe determinare anche un altro vantaggio: uno spessore inferiore del display. Questa idea non giunge del tutto nuova, dato che Samsung sembra intenzionata a realizzare smartphone sempre più sottili. La tecnologia COE, già utilizzata negli smartphone pieghevoli come il Fold 6, viene applicata direttamente sul pannello, contribuendo a ridurre lo spessore e, dettaglio non trascurabile, a prolungare la durata del display stesso nel tempo. Questa innovazione potrebbe segnare un passaggio importante nella tecnologia degli schermi per smartphone Samsung.

Infine, un’altra voce suggestiva riguarda il possibile ritorno del display curvo, abbandonato dall’azienda negli ultimi modelli Ultra. Come sempre, trattandosi di indiscrezioni e mancando ancora parecchio tempo prima di vederle (eventualmente) messe in pratica da Samsung, la situazione rimane tutt’altro che certa.