OPPO Reno13 FS 5G con TANTA AI e 12 GB di RAM al 37% in MENO su eBay

Il mercato dei mid-range Android non è mai stato così vivace e interessante come in questo periodo, in cui device in vendita a prezzi davvero convenienti riescono a garantirti una esperienza di utilizzo senza sbavature.

Un esempio lampante è OPPO Reno13 FS 5G, smartphone di fascia media al centro di una imperdibile promozione su eBay a 290€ grazie allo sconto immediato del 32% a cui si somma anche un ulteriore calo del 5% con il codice sconto “TECHAPR25“.

Lo smartphone a marchio OPPO si presenta con un design sobrio, giovanile, elegante: il telaio è certificato IP69 contro acqua e polvere, proprio come i top di gamma, regalandoti la piena tranquillità di utilizzarlo in qualsiasi momento senza temere di rovinarlo.

Frontalmente troviamo un bel pannello AMOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco di 1200 nit. Perfetto per guardare con piacere contenuti multimediali grazie alla buona calibrazione dei colori e alla fluidità ineccepibile, lo smartphone OPPO monta il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con di fianco 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, a cui si affianca una batteria da 5800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Nulla da eccepire nemmeno sotto il profilo fotografico: infatti, nonostante il prezzo molto conveniente, OPPO Reno13 FS 5G monta un modulo triplo con a bordo un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; frontalmente una fotocamera da 32 MP è pronta a regalarti grandi soddisfazioni con selfie di qualità.

Approfitta immediatamente del codice sconto "TECHAPR25" per acquistare il mid-range Android a marchio OPPO ad appena 290€ con un risparmio complessivo di ben 159€.