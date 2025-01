Samsung Galaxy S25 Ultra: le immagini confermano il downgrade della S Pen

L’attesa per i nuovi Samsung Galaxy S25 sta praticamente finendo e, anche in queste ultimissime ore prima del lancio, le anticipazioni si susseguono incessanti.

Nello specifico, un breve video promozionale è trapelato sul web, per poi essere rimosso in un batter d’occhio. Questo, però, non ha impedito di catturare al volo alcune immagini riguardanti Samsung Galaxy S25 Ultra e la sua immancabile S Pen, rivelando dettagli che hanno fatto storcere il naso ad alcuni utenti.

Samsung Galaxy S25 Ultra: un inaspettato passo indietro per la S Pen

Immagini

Samsung ha abbandonato il tipico design squadrato della serie Note, optando per linee più morbide. La vera sorpresa, però, riguarda la S Pen: sembra che l’apprezzata stilo perderà la connettività Bluetooth, introdotta nel 2018 con il Galaxy Note 9, una caratteristica che permetteva di controllare a distanza la fotocamera, le presentazioni e di eseguire particolari azioni tramite gesture.

La notizia ha generato parecchia delusione tra i fan si Samsung: nonostante si possa continuare a scrivere e disegnare con la S Pen, le funzionalità smart che abbiamo imparato ad amare sembrano destinate a sparire. Le immagini promozionali, condivise dal noto insider Tarun Vats su X, confermano questa prospettiva, suggerendo che Samsung si concentrerà sull’utilizzo più basilare della S Pen.

La S Pen, anche in questa discussa versione non Bluetooth, sarà comunque in grado di richiamare gli Air Command, un menu di scorciatoie per le funzioni dedicate. Qui, la tecnologia corre in nostro soccorso: gli Air Command non hanno bisogno del Bluetooth ma si basano sulla risonanza elettromagnetica (EMR) per comunicare con lo schermo, riconoscendo la presenza della penna anche in prossimità.

La decisione di Samsung potrebbe essere motivata dal fatto che non tutti, con i precedenti modelli, abbiano utilizzato le funzionalità Bluetooth della S Pen. L’azienda spera di compensare questa perdita con alcuni miglioramenti, tra cui una punta da 1,5 mm per un’esperienza di scrittura più naturale, una maggiore durata ed una resa più precisa nel disegno.

Le immagini trapelate hanno infine confermato il design con angoli smussati e lati piatti, che conferiscono al Samsung Galaxy S25 Ultra un aspetto più fresco e coerente con l’estetica degli altri modelli della nuova serie.