Samsung Galaxy S25 Ultra non fa per te se utilizzi spesso queste funzioni

Samsung Galaxy S25 Ultra, annunciato con gli altri modelli della serie nel corso dell’evento Galaxy Unpacked, introduce diverse migliorie rispetto al suo predecessore.

Tuttavia, una modifica significativa riguarda la S Pen integrata che, da un certo punto di vista, potrebbe risultare meno efficiente rispetto a quella in dotazione col precedente Samsung Galaxy S24 Ultra.

Cosa manca alla S Pen di Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung ha infatti deciso di rimuovere la funzionalità Bluetooth dalla S Pen del Galaxy S25 Ultra. Questa scelta comporta la perdita di alcune caratteristiche precedentemente disponibili, come l’uso della penna a mo’ di telecomando per scattare foto, controllare presentazioni PowerPoint o navigare nell’app Galleria. Inoltre, non sono più supportate le Air Actions, introdotte con la serie Galaxy Note 10, che permettevano di controllare il telefono tramite gesture personalizzabili con la S Pen.

Nonostante queste limitazioni, la S Pen mantiene le funzionalità chiave anche sul nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra. Continua a supportare gli Air Command, offrendo agli utenti accesso a scorciatoie utili quando la penna è in prossimità dello schermo. Inoltre conserva una punta sensibile alla pressione, con 4.096 livelli di sensibilità, ed è compatibile con alcune nuove funzionalità di Galaxy AI, come “Circle to Search” e “Sketch to Image”.

Va poi ribadito che, come sul precedente Samsung Galaxy S24 Ultra, la penna continua a funzionare ininterrottamente e non vi è la necessità di ricaricarla (cosa che, invece, accade con gli accessori forniti da aziende concorrenti). Samsung ha anche aggiornato il design della S Pen, che ora si integra perfettamente con il telaio del telefono.

La decisione di rimuovere il Bluetooth dalla S Pen è stata motivata dal fatto che tali funzionalità, secondo quanto precisato da Samsung, erano poco utilizzate dagli utenti. Tuttavia, per coloro che apprezzavano l’uso della S Pen come telecomando o per le Air Actions, questa mancanza potrebbe rappresentare un importante compromesso acquistando Samsung Galaxy S25 Ultra.