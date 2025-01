Samsung Galaxy S25 ufficiale: novità, caratteristiche e prezzi di tutti i modelli

Samsung, dopo mesi di anticipazioni e indiscrezioni, ha finalmente presentato la serie dei Galaxy S25, composta nello specifico dai modelli S25, S25 Plus ed S25 Ultra. Questi nuovi smartphone ambiscono a ridefinire l’interazione tra l’utente e il dispositivo, introducendo capacità AI avanzate e multimodali.

L’obiettivo è rendere l’esperienza d’uso più fluida e naturale, quasi come se si stesse “parlando con un amico". A tal proposito, i Samsung Galaxy S25 integrano la nuova interfaccia One UI 7, che l’azienda equipara ad un vero e proprio assistente AI capace di comprendere le esigenze e le preferenze personali.

Questa interfaccia, sviluppata in collaborazione con Google, mira a trasformare Android in un sistema operativo pienamente basato sull’intelligenza artificiale, aperto a sviluppatori esterni e partner per creare un ecosistema AI inclusivo.

Samsung Galaxy S25: caratteristiche tecniche

D’obbligo partire con le specifiche dettagliate dei singoli modelli:

Samsung Galaxy S25

Display: 6.2 pollici FHD+, Dynamic AMOLED 2X, Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz), Vision booster, Tono colore adattivo.

6.2 pollici FHD+, Dynamic AMOLED 2X, Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz), Vision booster, Tono colore adattivo. Dimensioni e peso: 70.5 x 146.9 x 7.2mm, 162g.

70.5 x 146.9 x 7.2mm, 162g. Fotocamere: 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare, F2.2, FOV 120˚, 50 MP Fotocamera Grandangolare, OIS F1.8, FOV 85˚, 10MP Teleobiettivo, 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚, 12MP Fotocamera frontale, F2.2, FOV 80˚.

12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare, F2.2, FOV 120˚, 50 MP Fotocamera Grandangolare, OIS F1.8, FOV 85˚, 10MP Teleobiettivo, 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚, 12MP Fotocamera frontale, F2.2, FOV 80˚. Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy. Memoria e spazio d’archiviazione: 12GB + 512TB, 12GB + 256GB, 12GB + 128GB.

12GB + 512TB, 12GB + 256GB, 12GB + 128GB. Batteria : 4.000 mAh, Ricarica da cavo fino al 50% in circa 30 minuti con l’adattatore da 25W e il cavo USB-C da 3A, Ricarica rapida senza fili 2.0, Condivisione batteria wireless.

: 4.000 mAh, Ricarica da cavo fino al 50% in circa 30 minuti con l’adattatore da 25W e il cavo USB-C da 3A, Ricarica rapida senza fili 2.0, Condivisione batteria wireless. Sistema operativo: Android 15 con One UI 7.

Android 15 con One UI 7. Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth v5.4.

5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth v5.4. Resistenza all’acqua: IP68.

Immagini

Samsung Galaxy S25+

Display: 6.7 pollici QHD+, Dynamic AMOLED 2X, Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz), Vision booster, Tono colore adattivo.

6.7 pollici QHD+, Dynamic AMOLED 2X, Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz), Vision booster, Tono colore adattivo. Dimensioni e peso: 75.8 x 158.4 x 7.3mm, 190g.

75.8 x 158.4 x 7.3mm, 190g. Fotocamere: 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare, F2.2, FOV 120˚, 50 MP Fotocamera Grandangolare, OIS F1.8, FOV 85˚, 10MP Teleobiettivo, 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚, 12MP Fotocamera frontale, F2.2, FOV 80˚.

12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare, F2.2, FOV 120˚, 50 MP Fotocamera Grandangolare, OIS F1.8, FOV 85˚, 10MP Teleobiettivo, 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚, 12MP Fotocamera frontale, F2.2, FOV 80˚. Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy. Memoria e spazio d’archiviazione: 12GB + 512TB, 12GB + 256GB.

12GB + 512TB, 12GB + 256GB. Batteria : 4.900 mAh, Ricarica da cavo fino al 65% in circa 30 minuti con l’adattatore da 45W, Ricarica rapida senza fili 2.0, Condivisione batteria wireless.

: 4.900 mAh, Ricarica da cavo fino al 65% in circa 30 minuti con l’adattatore da 45W, Ricarica rapida senza fili 2.0, Condivisione batteria wireless. Sistema operativo: Android 15 con One UI 7.

Android 15 con One UI 7. Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth v5.4.

5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth v5.4. Resistenza all’acqua: IP68.

Immagini

Samsung Galaxy S25 Ultra

Display: 6,9 pollici QHD+, Dynamic AMOLED 2X, Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz), Vision booster, Tono colore adattivo.

6,9 pollici QHD+, Dynamic AMOLED 2X, Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz), Vision booster, Tono colore adattivo. Dimensioni e peso: 77.6 X 162.8 X 8.2mm, 218g.

77.6 X 162.8 X 8.2mm, 218g. Fotocamere: 50MP Ultra-Grandangolare, F1.9, FOV 120˚, 200 MP Grandangolare, OIS F1.7, FOV 85˚, 50MP Teleobiettivo (1), Zoom Ottico 5x, OIS F3.4, FOV 22˚, 10MP Teleobiettivo (2), Zoom Ottico 3x, OIS F2.4, FOV 36˚, 12MP Frontale, F2.2, FOV 80˚.

50MP Ultra-Grandangolare, F1.9, FOV 120˚, 200 MP Grandangolare, OIS F1.7, FOV 85˚, 50MP Teleobiettivo (1), Zoom Ottico 5x, OIS F3.4, FOV 22˚, 10MP Teleobiettivo (2), Zoom Ottico 3x, OIS F2.4, FOV 36˚, 12MP Frontale, F2.2, FOV 80˚. Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy. Memoria e spazio d’archiviazione: 12GB + 1TB, 12GB + 512GB, 12GB + 256GB.

12GB + 1TB, 12GB + 512GB, 12GB + 256GB. Batteria : 5.000 mAh, Ricarica da cavo fino al 65% in circa 30 minuti con l’adattatore da 45W, Ricarica rapida senza fili 2.0, Condivisione batteria wireless.

: 5.000 mAh, Ricarica da cavo fino al 65% in circa 30 minuti con l’adattatore da 45W, Ricarica rapida senza fili 2.0, Condivisione batteria wireless. Sistema operativo: Android 15 con One UI 7.

Android 15 con One UI 7. Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth v5.4.

5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth v5.4. Resistenza all’acqua: IP68.

Immagini

Samsung Galaxy S25: puro concentrato di performance e funzionalità AI

I nuovi top di gamma di Samsung non si limitano a eseguire compiti basilari: sfruttano capacità AI avanzate direttamente sul telefono, migliorando la resa fotografica grazie al ProVisual Engine di ultima generazione ed offrendo prestazioni di alto livello. L’interazione diventa sempre più intuitiva, con la possibilità di gestire testo, voce, immagini e video in modo naturale. Grazie a funzionalità come “Cerchia e Cerca" potenziate e “Selezione AI", è possibile navigare tra le applicazioni senza passaggi intermedi, condividere GIF o salvare promemoria con maggiore facilità.

La comprensione del linguaggio naturale è un altro punto di forza della serie Samsung Galaxy S25. Basta un comando vocale per cercare una foto nella galleria o per modificare le impostazioni dello schermo. Gemini, l’assistente virtuale di Google, si attiva con un semplice tocco e si integra fluidamente con diverse app, sia Samsung che di terze parti, consentendo di eseguire azioni trasversali, come trovare gli eventi sportivi della propria squadra del cuore ed inserirli nel calendario. L’AI migliora anche le funzioni più utilizzate, come trascrivere le chiamate e sintetizzarle, oppure offrire traduzioni in tempo reale su qualsiasi schermata. Anche la funzione “Assistente al disegno” è stata notevolmente migliorata, permettendo di combinare bozze, testo ed immagini per stimolare la creatività.

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il Personal Data Engine, che utilizza l’intelligenza artificiale per offrire esperienze altamente personalizzate, preservando al contempo la privacy degli utenti. Attraverso il trattamento sicuro dei dati, è possibile sfruttare funzioni avanzate come la ricerca vocale intuitiva nelle foto o i suggerimenti personalizzati di Now Brief, sempre protetti dal sistema di crittografia Knox Vault. A supporto di questa sicurezza, arriva la crittografia post-quantistica, una tecnologia progettata per resistere alle future minacce del calcolo quantistico.

Le prestazioni sono affidate al chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, che garantisce un significativo salto avanti in termini di velocità e potenza, permettendo di eseguire compiti complessi direttamente sul dispositivo. Tra le innovazioni spiccano ProScaler, per dettagli visivi sorprendenti, e il motore mDNIe, che migliora l’efficienza energetica del display. Anche la gestione termica è stata ottimizzata, rendendo Galaxy S25 ideale per un uso intensivo senza surriscaldamenti.

Lato fotografia, la serie Samsung Galaxy S25 ridefinisce gli standard con un sensore ultragrandangolare da 50 MP e tecnologie avanzate come il filtro spazio-temporale, che assicura video nitidi anche in condizioni di scarsa luce. Funzioni come Diaframma Virtuale e Log consentono poi un controllo professionale su scatti e riprese, mentre Regola Audio rivoluziona l’editing sonoro.

Non manca l’attenzione al design e alla sostenibilità: la scocca in titanio e Gorilla Armor 2 garantisce leggerezza e resistenza, mentre materiali riciclati sono impiegati per componenti chiave, anche nel caso delle batterie. Con sette anni di aggiornamenti software e il supporto di Samsung Care+, la serie Galaxy S25 promette durabilità, sicurezza ed efficienza.

Galaxy S25: disponibilità e prezzi di tutti i modelli

Samsung Galaxy S25 Ultra è disponibile nei colori Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver e Titanium Gray. Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+, invece, possono essere acquistati nelle colorazioni Silver Shadow, Navy, Icyblue e Mint. Di seguito, riportiamo i prezzi:

Samsung Galaxy S25

nella versione da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €929

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €989

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.109

Samsung Galaxy S25+

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.189

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.309

Samsung Galaxy S25 Ultra

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.499

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.619

nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €1.859

Terminiamo con una gradita sorpresa per voi: fino al 27 gennaio, effettuando l’acquisto sul sito ufficiale di Samsung con il nostro codice sconto, TELEFONINOS25, potrete ottenere un risparmio di spesa pari a ben 200 euro, per cui affrettatevi.