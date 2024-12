Samsung prevede un successo enorme per i Galaxy S25: più degli S24

La serie dei Samsung Galaxy S24 ha rappresentato un vero e proprio trionfo per l’azienda sudcoreana, portando ad un incremento ragguardevole nelle spedizioni rispetto ai modelli dell’anno prima.

Tuttavia, lo sguardo della società è adesso rivolto al futuro, con aspettative ancora più alte per la gamma dei Samsung Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25: ci si aspetta un nuovo boom di vendite

Secondo le informazioni riportate da The Elec, l’obiettivo fissato per i Samsung Galaxy S25 è quello di raggiungere spedizioni pari a circa 37 milioni di unità, superando così le 35 milioni di unità stimate ad inizio di quest’anno per la linea dei Galaxy S24. Un obiettivo certamente ambizioso, che dimostra la fiducia del brand nelle potenzialità della nuova generazione di smartphone top di gamma.

I risultati della precedente serie sono stati confermati dal report sugli utili del secondo trimestre del 2024, che evidenzia una crescita a due cifre sia nelle spedizioni e sia nei ricavi rispetto alla gamma S23. Inoltre, l’inclusione del Samsung Galaxy S24 tra i dieci smartphone più venduti del terzo trimestre del 2024, secondo Counterpoint Research, segna un importante traguardo: era dal 2018 che un modello della serie Galaxy S non raggiungeva questa lista nel medesimo periodo dell’anno. Questo successo è attribuito in parte alle funzionalità avanzate di Galaxy AI, anche se Samsung dovrà fronteggiare la concorrenza di altre aziende che stanno integrando l’intelligenza artificiale in modo sempre più innovativo.

Parallelamente, anche il mercato degli smartphone pieghevoli rappresenta un’ulteriore sfida. A tale riguardo, Samsung avrebbe previsto 7 milioni di unità per il 2025, superando le 6 milioni relative all’anno in corso. Di queste, 3 milioni saranno in favore dei Samsung Galaxy Z Flip 7, mentre il Galaxy Z Flip FE, un modello pieghevole più economico, vedrà una produzione limitata a meno di 1 milione di unità: questo dato suggerisce un lancio piuttosto contenuto, che possa dar modo a Samsung di testare al meglio l’interesse dei consumatori prima di “sbilanciarsi”.