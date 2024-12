Samsung Galaxy S25 Ultra: queste nuove immagini spoilerano tutti i colori

La presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S25 è sempre più vicina e, nel frattempo, sono emersi dettagli interessanti grazie ai pezzi di ricambio originali rintracciati online.

Nello dettaglio, stiamo parlando degli sportellini che ospiteranno le schede SIM destinate a Samsung Galaxy S25 Ultra. La stessa situazione presentatasi anche con i modelli Galaxy S25 ed S25 Plus, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi.

Samsung Galaxy S25 Ultra: quali sono le colorazioni?

Immagini

Le immagini rivelano quattro opzioni cromatiche principali per Samsung Galaxy S25 Ultra: Titanium Gold, Titanium Black, Titanium Blue e Titanium Silver. Questi colori sembrano allinearsi con le anticipazioni riportate in precedenza, ma non includerebbero alcune tonalità particolari e destinate esclusivamente allo shop online. Si parla infatti di colorazioni come Titanium Jade Green e Titanium Pink Gold, pur non essendoci conferme a riguardo. Probabilmente, queste alternative verranno mostrate al momento del lancio ufficiale.

Come da tradizione per i flagship Samsung, alcuni colori potrebbero essere disponibili solo in mercati selezionati. Questa strategia consente di adattare l’offerta alle preferenze di specifici utenti, rendendo necessaria una verifica sul sito ufficiale dell’azienda per scoprire quali versioni saranno effettivamente acquistabili nel proprio Paese.

Sempre basandoci sulle informazioni trapelate fino a questo momento, l’annuncio ufficiale della nuova serie potrebbe avvenire il prossimo 22 gennaio. In questa data, finalmente, scopriremo ogni singolo particolare di Samsung Galaxy S25 Ultra, S25 Plus ed S25 standard, mentre un’ulteriore modello, denominato Samsung Galaxy S25 Slim, dovrebbe essere lanciato dalla società nei mesi successivi e si differenzierà dagli altri tre per una forma nettamente più sottile e per una scheda tecnica che non risparmierà piacevoli sorprese.