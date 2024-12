Samsung Galaxy S25 Slim VS iPhone 17 Air: sfida all'ultimo millimetro

Samsung Galaxy S25 Slim si preannuncia come una delle novità più intriganti del prossimo anno, forte di un design elegante e sottile che, però, non comprometterà le prestazioni.

Stando alle anticipazioni, questo smartphone Samsung sfoggerà uno spessore di circa 6 mm: una vera impresa nell’attuale panorama mobile. Questa dettaglio lo porrà in diretta competizione con il chiacchierato iPhone 17 Air, che punta anch’esso a un design ultrasottile.

Samsung Galaxy S25 Slim: tanta potenza in un corpo sottile

Nonostante la complessità nel creare dispositivi così compatti, senza incidere negativamente sull’autonomia e sulle capacità hardware, Samsung sembra avere trovato la giusta soluzione per affrontare la sfida.

Una delle chiavi di questa impresa sarebbe l’adozione di batterie al silicio-carbonio, che permettono di immagazzinare più energia in meno spazio, mantenendo bassa la temperatura del dispositivo anche durante le operazioni più impegnative. Oltretutto, a bordo del Samsung Galaxy S25 Slim ci sarà il chipset Snapdragon 8 Elite, un processore di nuova generazione pensato per garantire velocità elevate ed un’efficienza termica ottimale. Questa combinazione di novità tecniche promette prestazioni impeccabili anche per gli utenti più esigenti.

Il comparto fotografico del Galaxy S25 Slim avrà poco da invidiare ad altri modelli. La fotocamera principale da 200 MP utilizzerà il sensore Isocell HP5 di Samsung, garantendo immagini definite e di alta qualità. Le altre due fotocamere da 50 MP, una ultra-grandangolare ed un’altra con zoom ottico 3,5x, completano un setup ideale sia per scatti panoramici e sia per primi piani dettagliati. Inoltre, la tecnologia Advanced Lens on Plastic (ALoP) contribuirà a ridurre ulteriormente l’ingombro del modulo fotografico, preservando l’efficienza.

Samsung Galaxy S25 Slim, equipaggiato con un display da 6,66 pollici, potrebbe essere ufficializzato già nel mese di gennaio, ma il lancio effettivo nei negozi è previsto a cavallo tra aprile e giugno: un perfetto mix tra estetica raffinata e caratteristiche tecniche di alto livello.