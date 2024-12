Samsung Galaxy S25 Slim sarà un successo: la società ne è convinta

L’anno prossimo si prevede un confronto molto interessante tra Samsung ed Apple, con l’arrivo di due nuovi smartphone dal design ultra sottile: Samsung Galaxy S25 Slim ed iPhone 17 Air.

Il primo sarà il quarto modello della gamma principale, affiancandosi a Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Al contrario, l’iPhone 17 Air sostituirà l’attuale modello Plus, che a sua volta prese il posto dell’iPhone mini.

Samsung Galaxy S25 Slim disponibile per tutti

Samsung Galaxy S25 Slim sarà distribuito a livello internazionale, come confermato dal numero di modello SM-S937B/DS, registrato nel database GSMA IMEI. Questo codice rivela anche il supporto per la doppia SIM nella versione globale. Per il mercato statunitense, invece, è già noto il modello SM-S937U.

Tuttavia, Samsung non lancerà lo smartphone in contemporanea con gli altri modelli Galaxy S25, previsti per gennaio. Si ipotizza infatti che l’S25 Slim arrivi nel secondo trimestre del prossimo anno, probabilmente tra aprile e maggio. Questo periodo sarà particolarmente vivace per il mercato mobile, con Apple e Google pronte a presentare rispettivamente l’iPhone SE 4 ed il Pixel 9a.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, basandoci sulle indiscrezioni emerse in rete fino a questo momento, Samsung Galaxy S25 Slim dovrebbe includere una fotocamera principale da 200 MP, un’ultragrandangolare da 50 MP ed un teleobiettivo anch’esso da 50 MP.

Inizialmente si pensava che Galaxy S25 Slim sarebbe stato prodotto in quantità limitate, per valutare al meglio la risposta del mercato, ma il lancio globale suggerisce come Samsung abbia piena fiducia nel successo di questo modello. La scelta di puntare su un design snello e specifiche di punta, dunque, potrebbe rappresentare un’importante strategia per consolidare la leadership di Samsung nel settore degli smartphone di fascia alta.