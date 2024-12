iPhone 17 Air: basta chiacchiere, è ora di partire con la produzione

Negli scorsi mesi si è fatto un gran parlare di iPhone 17 Air, un modello con cui Apple dovrebbe sostituire l’attuale versione Plus.

Secondo le indiscrezioni fornite da DigiTimes e provenienti da una catena di approvvigionamento, lo smartphone sarebbe attualmente in fase di introduzione dei nuovi prodotti (NPI) presso Foxconn. Se la notizia venisse confermata, l’iPhone 17 Air diventerebbe presto una certezza.

Nuovo iPhone 17 Air: ormai ci siamo

Questo passaggio è cruciale per trasformare il concept di iPhone 17 Air in un dispositivo pronto per la produzione su larga scala. Durante l’NPI, Apple lavora a stretto contatto con i suoi fornitori per ottimizzare il design, testare i prototipi, perfezionare i metodi produttivi ed affinare il controllo di qualità, così da garantire un risultato impeccabile.

L’iPhone 17 Air promette un design significativamente più sottile rispetto ai modelli precedenti, con uno spessore ridotto di circa due millimetri rispetto all’attuale iPhone 16 Pro. Questo lo rende una scelta intermedia tra l’iPhone 17 Pro e il 17 Pro Max, con un display stimato tra i 6,55 ed i 6,65 pollici. Tra le novità più rilevanti spicca l’integrazione del modem 5G realizzato direttamente da Apple, che occuperà meno spazio e contribuirà a migliorare l’efficienza ma senza sacrificare durata della batteria o prestazioni.

Dal punto di vista estetico, uno dei cambiamenti più sorprendenti di iPhone 17 Air sarà il nuovo layout della fotocamera posteriore, che passerà ad una posizione centrale. A tale riguardo, il dispositivo dovrebbe vantare un singolo obiettivo da 48 megapixel. Ricordiamo infine che il lancio è atteso per il prossimo anno, insieme agli altri modelli della linea iPhone 17.