Samsung Galaxy S25: quali sono le nuove funzioni AI di One UI 7

Oggi, 22 gennaio, Samsung presenterà ufficialmente i nuovi Galaxy S25 durante l’evento Galaxy Unpacked (qui vi spieghiamo come seguire in diretta la presentazione).

La nuova gamma, come ben sappiamo, includerà i modelli S25, S25+ e S25 Ultra, tutti equipaggiati con l’interfaccia One UI 7 basata su Android 15, che porterà con sé diverse novità legate all’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy S25: ulteriori passi in avanti per l’intelligenza artificiale

Una delle principali novità di One UI 7 è l’introduzione della “Now Bar“, una funzione che mostra attività in tempo reale direttamente sulla schermata di blocco dei Samsung Galaxy S25, offrendo agli utenti un accesso immediato alle informazioni essenziali.

Inoltre, Samsung ha sviluppato una nuova suite di funzionalità AI denominata “Galaxy Insights“. Questa include strumenti come “Morning Brief” ed “Evening Brief“, che aggregano dati da diverse applicazioni per fornire agli utenti riepiloghi personalizzati delle informazioni più rilevanti, fra cui meteo e dati sul sonno, sempre sulla schermata di blocco.

Per garantire prestazioni ottimali nell’elaborazione delle funzionalità AI, gli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 saranno dotati del nuovo processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy. Questo chipset avanzato consentirà una gestione efficiente delle operazioni legate all’intelligenza artificiale, migliorando di gran lunga l’esperienza di utilizzo.

Sul fronte fotografico, Samsung introdurrà anche la funzione “Night Video” per migliorare la qualità dei filmati in condizioni di scarsa illuminazione, e “ProScaler” per ottimizzare la resa visiva sugli schermi AMOLED, offrendo immagini più nitide e dettagliate.

Un altro aspetto significativo dei nuovi Samsung Galaxy S25 riguarderà l’implementazione del “Personal Data Engine“, un potenziamento del sistema di sicurezza Knox, che garantisce una protezione avanzata dei dati personali attraverso l’uso della crittografia post-quantistica, assicurando che le informazioni sensibili degli utenti rimangano al sicuro.

Infine, Samsung starebbe pianificando l’introduzione di introdurre un “abbonamento AI” per i dispositivi Galaxy, previsto per il prossimo mese. Sebbene i dettagli specifici non siano ancora stati divulgati, questa iniziativa potrebbe offrire agli utenti l’accesso a funzionalità AI ancora più avanzate tramite sottoscrizione.

Maggiori dettagli verranno sicuramente svelati questa sera alle 19 (ora italiana), quando finalmente potremo conoscere più da vicino il mondo dei Samsung Galaxy S25.