Samsung Galaxy S25: dove guardare l'evento Unpacked e cosa ci aspettiamo

Samsung è pronta a stupire il pubblico con il primo evento Galaxy Unpacked del 2025, in programma per la giornata di oggi, 22 gennaio.

I riflettori, ovviamente, saranno tutti puntati sulla nuova serie dei Samsung Galaxy S25 che, nello specifico, includerà i modelli S25, S25 Plus ed S25 Ultra.

L’evento sarà trasmesso in diretta alle 19:00, ora italiana, sia sul sito ufficiale e sia sul canale YouTube di Samsung, permettendo agli utenti di conoscere tutte le novità in tempo reale.

Quali sorprese ci attendono nel corso del Samsung Galaxy Unpacked 2025

Come detto, al centro della scena ci saranno le tre unità della serie Samsung Galaxy S25. L’attenzione del pubblico ricadrà soprattutto sul top di gamma, vale a dire Samsung Galaxy S25 Ultra. Oltre a un design meno spigoloso, per una maggiore coerenza visiva con i “fratelli minori”, lo smartphone porterà con sé anche diversi miglioramenti a livello hardware (pur non essendoci alcuna vera rivoluzione in vista, ma la speranza è l’ultima a morire).

Fra le altre principali novità su cui Samsung dovrebbe esporsi maggiormente avremo senza dubbio i miglioramenti legati all’intelligenza artificiale e, in particolare, alla suite Galaxy AI. Questa porterà significativi vantaggi nell’esperienza utente, sia per quanto riguarda l’uso quotidiano dei Galaxy S25 (e non solo) e sia in relazione alle performance fotografiche dei dispositivi.

Samsung si appresta inoltre ad annunciare One UI 7, la sua ultima interfaccia utente basata su Android 15, che promette un design più intuitivo, una barra delle notifiche aggiornata ed un’ottimizzazione generale della gestione delle app.

Oltre agli smartphone, non si esclude che possano essere svelati anche dei nuovi dispositivi indossabili, come il Samsung Galaxy Ring 2, e persino gli occhiali per la realtà aumentata, sebbene questi ultimi prodotti non sarebbero ancora pronti per la commercializzazione. Insomma, l’evento Galaxy Unpacked di Samsung è di certo un appuntamento da non perdere per gli appassionati.