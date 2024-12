Samsung Galaxy S25: il mistero del quarto smartphone fa impazzire il web

L’attesa per il prossimo evento Galaxy Unpacked, che punterà i riflettori sui chiacchieratissimi Samsung Galaxy S25, è quasi terminata. Non è dunque una sorpresa che le indiscrezioni si stiano moltiplicando giorno dopo giorno.

Il grande appuntamento è fissato per il 22 gennaio, come conferma il poster condiviso dal leaker Evan Blass (che potete osservare in copertina). Tuttavia, un preciso dettaglio ha catturato l’attenzione dei fan di Samsung: l’immagine non si limita a mostrare i canonici tre modelli ma, osservando bene, si nota la presenza di una quarta unità.

Samsung Galaxy S25 Slim: ci sei anche tu?

La discussione è più accesa che mai: gli utenti, comprensibilmente, si domandano quale sia il misterioso smartphone che compare di fianco ai già confermati Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra.

Analizzando il poster è possibile scorgere gli angoli dei dispositivi, parzialmente oscurati. Il modello con l’angolo meno arrotondato dovrebbe essere il Samsung Galaxy S25 Ultra, mentre le cornici sembrano ispirarsi più ai Galaxy S23 invece che a quelle maggiormente appiattite dei Galaxy S24. Un particolare che accresce la curiosità in merito al lavoro svolto da Samsung per questa nuova serie.

Il vero mistero però, come detto, riguarda il quarto smartphone presente nell’immagine. Alcuni ritengono possa trattarsi del Samsung Galaxy S25 Slim, il cui arrivo è tuttavia atteso per la prossima primavera: di conseguenza, l’eventuale annuncio anticipato risulta poco probabile. Escludendo inoltre l’ipotesi di nuovi smartphone pieghevoli, Samsung potrebbe effettivamente sorprendere con un prodotto completamente inaspettato.

C’è poi un altro elemento degno di attenzione nel poster che vi abbiamo mostrato: la forma di una stella che viene a crearsi negli spazi vuoti tra gli angoli di tutti i modelli, decisamente simile al logo di Galaxy AI. Pertanto, l’intelligenza artificiale sarà un aspetto di indubbio rilievo durante il prossimo evento Unpacked di Samsung.