Samsung Galaxy S25 Plus esce allo scoperto in queste nuove foto dal vivo

Il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25 è imminente: con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale, cresce il desiderio di scoprire quali sorprese l’azienda abbia in serbo per noi.

Nel corso delle ultime settimane si sono susseguite diverse indiscrezioni su ognuno dei tre modelli, accompagnate da immagini reali che hanno alimentato la curiosità degli appassionati.

Proprio in questi giorni sono trapelate anche le foto dal vivo di Samsung Galaxy S25 Plus, condivise dal leaker Jukanlosreve su X (Twitter). Questi scatti ci consentono di apprezzare meglio il design del dispositivo, specie per quanto riguarda la configurazione delle fotocamere posteriori.

Samsung Galaxy S25 Plus non si nasconde più

Immagini

Le foto mostrano chiaramente i tre anelli che circondano le fotocamere posteriori di Galaxy S25+, un approccio diverso rispetto al design a cerchi concentrici adottato per il Samsung Galaxy Z Fold 6. Questa scelta stilistica rappresenta un elemento distintivo del Galaxy S25 Plus, ma non è detto che convinca tutti gli utenti.

Tra i dettagli emersi, possiamo notare il numero di modello SM-S936U, che identifica la versione di Samsung Galaxy S25 Plus destinata al mercato statunitense. Un altro particolare interessante è la presenza dell’antenna mmWave, posizionata sotto il bilanciere del volume ed accanto al pulsante di accensione, spesso scambiata per un pulsante aggiuntivo.

Sebbene non sia possibile valutare con precisione lo spessore delle cornici attorno al display, a causa di un’area volutamente sfocata per proteggere i dati sensibili, le porzioni visibili appaiono comunque sottili e simmetriche. Resta quindi la speranza che anche la cornice inferiore segua lo stesso trend minimalista. Detto ciò, non resta altro che attendere il lancio ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S25 per scoprire quali di queste anticipazioni si concretizzeranno.