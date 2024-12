Samsung Galaxy S25: tutti i colori fra cui scegliere, per ogni singolo modello

Il lancio della serie dei Samsung Galaxy S25 si avvicina, con un possibile evento Unpacked fissato per il prossimo 22 gennaio.

Nel frattempo, emergono ulteriori dettagli grazie al sempre affidabile leaker Evan Blass, che ha svelato le opzioni di colore previste per i tre modelli della nuova gamma: Samsung Galaxy S25 Ultra, S25 Plus ed S25.

Trionfo di colori per i nuovi Samsung Galaxy S25

Sebbene i post originali siano stati rimossi da X (Twitter), le informazioni fornite hanno già catturato l’attenzione degli appassionati:

Samsung Galaxy S25 ed S25 Plus

Blue Black

Coral Red

Icy Blue

Mint

Navy

Pink Gold

Silver Shadow

Samsung Galaxy S25 Ultra

Titanium Black

Titanium Gray

Titanium Jade Green

Titanium Jet Black

Titanium Pink Gold

Titanium Silver Blue

Titanium White Silver

Nel caso di Samsung Galaxy S25 ed S25+, la società sembra mantenere una palette condivisa, in linea con l’approccio adottato per le generazioni precedenti. I colori appaiono più vivaci rispetto alle tonalità sobrie utilizzate nel 2024. Tra le opzioni spiccano “Silver Shadow”, che potrebbe sostituire il tradizionale bianco, e “Coral Red”, che rappresenta una scelta curiosa visto che il rosso è alquanto insolito per gli smartphone dell’azienda.

Nel caso di Samsung Galaxy S25 Ultra, le colorazioni si distinguono per un uso marcato del titanio, proseguendo il trend iniziato con il Galaxy S24 Ultra. Tra le proposte troviamo “Titanium Jet Black”, ideale per gli amanti di uno stile classico ed elegante, e “Titanium Jade Green”, che conferisce un tocco distintivo e alla moda. Questi colori non solo riflettono la qualità premium dei materiali ma cercano anche di andare incontro ai gusti di un pubblico più ampio.

Attendiamo dunque la presentazione ufficiale della nuova serie dei Samsung Galaxy S25 per scoprire quali delle suddette opzioni saranno disponibili globalmente e quali saranno invece riservate a mercati specifici o esclusive dello shop online di Samsung.