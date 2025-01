Samsung Galaxy S25: ecco le immagini promozionali a pochi giorni dal lancio

Manca pochissimo al debutto della serie Samsung Galaxy S25 e le anticipazioni, ormai, sono sempre più incalzanti.

Nello specifico, il materiale promozionale trapelato online nelle ultime ore svela dettagli inediti sulle nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale e sulle configurazioni fotografiche dei prossimi top di gamma Samsung.

Samsung Galaxy S25: nuove informazioni su specifiche e funzioni AI

Una delle novità più interessanti dei prossimi Samsung Galaxy S25 è la “Now Bar”, una sorta di evoluzione dei widget per la schermata di blocco, che non si limiterà a mostrare notifiche ma, proprio grazie all’intelligenza artificiale, suggerirà azioni pertinenti e fornirà riassunti contestuali. Immaginate di svegliarvi e trovare subito le previsioni meteo ed un suggerimento per aprire Google Maps, oppure di ricevere proposte musicali per il tragitto verso il lavoro. La sera, invece, un riepilogo dei momenti salienti della giornata ed informazioni sul raggiungimento dei vostri obiettivi di fitness.

Un’altra funzione che sfrutta l’AI di Gemini è “YouTube Notes”, che permette di estrarre informazioni dai video di YouTube e salvarle in Samsung Notes: una specie di assistente che riassume per voi i contenuti, come ad esempio i luoghi menzionati in un filmato.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy S25 ed S25 Plus avranno una configurazione da 50MP (con stabilizzazione ottica), 12MP ultra-grandangolare e 10MP teleobiettivo (zoom ottico 3x). Su Samsung Galaxy S25 Ultra, invece, troveremo un sensore principale da 200MP (sempre con OIS), una lente da 50MP ultra-grandangolare, un teleobiettivo da 10MP (zoom 3x) ed un sensore periscopico da 50MP (zoom ottico 5x). Sarà inoltre possibile scattare foto lossless con zoom 2x grazie al sensore da 200 megapixel ed ottenere un’altissima qualità ottica con zoom 10x grazie all’obiettivo periscopico. La fotocamera frontale sarà da 12MP su tutti e tre i modelli.

Samsung Galaxy S25 Plus ed Ultra dovrebbero montare rispettivamente batterie da 4900mAh e 5000mAh. Tutta la gamma dovrebbe essere alimentata dal chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy e girerà con Android 15 e l’interfaccia personalizzata One UI 7.0. Infine, si parla di altre funzionalità AI, tra cui “Music Search”, in grado di identificare brani ed artisti, “Homework AI", per la risoluzione di equazioni matematiche, e “Routine”, che suggerirà attività utili in base alle vostre abitudini. Come detto, per queste funzioni, Samsung si affiderà sia a Gemini di Google sia al proprio modello Gauss.