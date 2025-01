Anche per Samsung Galaxy S25 Plus arriva la conferma che finora è mancata

Cresce l’attesa per l’evento Galaxy Unpacked di Samsung, in programma il 22 gennaio, nel corso del quale verranno presentati i nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S25.

Non passerà inosservata la versione Plus, il cui profilo tecnico è stato delineato con maggiore accuratezza grazie ai dati forniti da Geekbench.

Samsung Galaxy S25 Plus: caratteristiche tecniche a confronto

Lo smartphone Samsung, identificato dal codice SM-S936B, ha mostrato notevoli prestazioni, con un punteggio di 2721 nel test single-core e 9435 nel test multi-core. La CPU dispone di otto core, suddivisi in sei core operanti a 3,53 GHz e due a 4,47 GHz, supportati dalla potente GPU Adreno 830. Il sistema operativo sarà Android 15 è personalizzato con l’interfaccia One UI 7.0. Per quanto riguarda la configurazione di memoria, Samsung Galaxy S25 Plus dovrebbe montare 12 GB di RAM, anche se i test ne indicano 10,72, garantendo ottime performance nel multitasking. Un aspetto cruciale riguarda il processore: sebbene inizialmente si fosse ipotizzato l’Exynos 2500, le ultime indiscrezioni rivelano l’adozione del chipset Snapdragon 8 Elite.

Anche gli altri modelli della serie Samsung Galaxy S25 promettono prestazioni interessanti. Il modello base avrà un design più compatto e, come l’S25+, integrerà il processore Snapdragon 8 Elite (ma non si escludono varianti con l’Exynos 2500). L’S25 integrerà una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 25W, mentre l’S25+ si avvarrà di un modulo da 4.900 mAh con ricarica a 45W. Per quanto riguarda il display, l’S25 avrà uno schermo AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione FHD+, mentre l’S25+ offrirà un display QHD+ da 6,7 ​​pollici. Entrambi avranno una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il comparto fotografico condividerà un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo da 10 MP, una lente ultra-grandangolare da 12 MP ed una fotocamera anteriore da 12 MP.

Il top di gamma, Samsung Galaxy S25 Ultra, si distinguerà per un display LTPO AMOLED da 6,9 ​​pollici in risoluzione 1440p, protetto dal Gorilla Armor Glass di seconda generazione. Avrà una struttura in vetro e titanio, con linee più sottili ed un peso inferiore rispetto al suo predecessore. Il chip sarà, anche in questo caso, lo Snapdragon 8 Elite, abbinato a 12 GB di RAM (forse 16 GB in alcuni mercati) ed una batteria da 5.000 mAh, con ricarica cablata a 45 W e ricarica wireless Qi2. Il comparto fotografico di Samsung Galaxy S25 Ultra rappresenterà il fiore all’occhiello, con un sensore principale da 200 MP, un teleobiettivo da 12 MP, un teleobiettivo periscopico da 50 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 50 MP ed una fotocamera frontale da 10 MP.