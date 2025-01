Samsung Galaxy S25: tutto ciò che devi sapere su tagli di memoria e colori

In virtù dell’imminente debutto, che avverrà nel corso dell’evento Galaxy Unpacked del 22 gennaio prossimo, la nuova serie dei Samsung Galaxy S25 non fatica a tenere alta la curiosità del pubblico.

A pochi giorni dal lancio ufficiale, una fuga di notizie ha svelato succulenti dettagli su colori e capacità di archiviazione dei tre modelli: Samsung Galaxy S25, S25 Plus e, naturalmente, Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25: le alternative fra cui scegliere non mancheranno

Entrando nel dettaglio, pare che Samsung Galaxy S25 ed S25+ saranno disponibili in versioni da 256GB e 512GB, con una palette di colori che spazia dal classico Blue Black e Silver Shadow, per arrivare alle tonalità più vivaci come Pink Gold, Coral Red, Mint e Icy Blue o Navy. Si tratta di una scelta piuttosto ampia, pensata per soddisfare diverse preferenze.

Il vero protagonista, però, è senza dubbio il top di gamma, vale a dire Samsung Galaxy S25 Ultra, destinato all’utente che non si accontenta e cerca il massimo dell’innovazione tecnologica raggiunta finora dall’azienda con questa serie. Lo smartphone sarà proposto in tre tagli di memoria: 256GB, 512GB ed un’opzione da ben 1TB. Anche la scelta dei colori si fa più sofisticata, con le varianti Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Silver Blue, Titanium Pink Gold, Titanium White Silver, Titanium Jade Green e iTitanium Jet Black.

Per quanto riguarda la RAM, nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali, si ipotizza un aggiornamento che vedrà le versioni base partire da 12GB, con la possibilità di una variante superiore da 16GB, magari in particolari mercati.

A seguito della presentazione ufficiale, le effettive spedizioni per i preordini dovrebbero partire all’inizio di febbraio, con l’avvio ufficiale delle vendite previsto per il 9 febbraio. Ci aspettiamo nei prossimi giorni di ricevere ulteriori anticipazioni circa i nuovi Samsung Galaxy S25, su cui ovviamente non mancheremo di tenervi aggiornati.