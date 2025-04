OnePlus Nord 4 al minimo su Amazon: è lui il mid-range da scegliere oggi

Il OnePlus Nord 4 è protagonista di un’ottima offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 370 euro, andando a scegliere la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. In promo c’è anche la versione 16/512 GB che viene proposta al prezzo scontato di 429 euro. Si tratta di due minimi storici per il mid-range di OnePlus. Entrambe le varianti sono vendute direttamente da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box della versione desiderata, qui di sotto.

OnePlus Nord 4: un affare nella fascia media

La scheda tecnica di OnePlus Nord 4 comprende un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 che può garantire prestazioni eccellenti in questa fascia di prezzo.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W oltre che 12/16 GB di memoria RAM e 256/512 GB di storage. Il sistema operativo è Android 15 con altri 3 major update e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti. Il comparto tecnico include una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e anche una fotocamera anteriore da 16 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus Nord 4 al prezzo scontato di:

Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.