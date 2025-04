Samsung Galaxy S25 Plus: prezzo crollato, ora è un affare vero (-410€)

Il Samsung Galaxy S25 Plus è protagonista di un’offerta da cogliere al volo che lo rende, in questo momento, il best buy della fascia alta del mercato. Grazie alla promo in corso su eBay, infatti, lo smartphone è disponibile ora al prezzo scontato di 859 euro, scegliendo la versione da 256 GB, oppure al prezzo scontato di 899 euro, puntando sulla variante da 512 GB. La promo consente di ottenere fino a 410 euro di sconto (con la versione da 512 GB) rispetto al listino. Lo smartphone è acquistabile in 3 rate, con PayPal oppure Klarna, e ha 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S25 Plus: ora è un best buy

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 Plus comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 12 GB di RAM e da una batteria da 4.900 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W e alla ricarica wireless da 15 W. C’è spazio anche per un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 15 con 7 major update garantiti.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Galaxy S25 Plus al prezzo scontato di:

859 euro per la versione da 256 GB

per la versione da 899 euro per la versione da 512 GB

Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal oppure con Klarna e ci sono 24 mesi di garanzia. Per sfruttare subito la promozione in corso è sufficiente premere sul banner della versione desiderata, qui di sotto.