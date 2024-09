Samsung Galaxy S25 avrà lo stesso sensore di S22: idem per S26

Samsung, considerando le ultime indiscrezioni trapelate online, dovrebbe mantenere lo stesso sensore fotografico principale dei modelli Galaxy S22, S23 ed S24 anche su Galaxy S25, S25 Plus e potenzialmente sul futuro Galaxy S26.

Ad esprimersi in merito a questa eventualità, che vede coinvolto il sensore Samsung ISOCELL GN3 da 50 MP, è stato il leaker Ice Universe.

Samsung Galaxy S25 non riesce a rompere con il passato

Tale scelta determinerebbe non poche perplessità, soprattutto considerando il fatto che Samsung sia uno dei principali produttori di sensori per fotocamere e che molti concorrenti, come Google, OnePlus e Xiaomi, abbiano già adottato sensori più grandi ed avanzati nei loro modelli più recenti. Ad esempio, il Pixel 9 e lo Xiaomi 14 utilizzano sensori principali da 1/1,31″, offrendo miglioramenti significativi nelle prestazioni fotografiche specie con scarsa illuminazione ambientale, grazie ad una maggiore capacità di cattura della luce.

La notizia del possibile utilizzo dello stesso sensore GN3 per Samsung Galaxy S25 giunge a poca distanza da un confronto effettuato da Techwiser, in cui le prestazioni della fotocamera di Galaxy S24 sono state messe a paragone con quelle del nuovo iPhone 16:

In questo test, iPhone 16 ha superato Samsung Galaxy S24 in termini di accuratezza dei toni della pelle e luminosità complessiva delle immagini. Questo ha alimentato ulteriormente le critiche verso Samsung circa la possibile decisione di mantenere lo stesso hardware fotografico per più anni consecutivi.

Nonostante la fotografia moderna dipenda fortemente dall’elaborazione software (anche contando sul contributo dell’intelligenza artificiale), l’aggiornamento del sensore o delle lenti resta un passaggio cruciale per migliorare la qualità delle immagini. Un sensore più grande, o con tecnologie più avanzate, è in grado di evidenziare numerosi dettagli in più e ridurre il rumore digitale, migliorando la precisione degli stessi algoritmi di elaborazione delle immagini.

Il sensore ISOCELL GN3 del Samsung Galaxy S24 ha un formato ottico di 1/1,57″, supporta video fino all’8K a 30 fps e 240 fps in Full HD. Tuttavia, in un mercato dove un numero sempre maggiore di competitor sta adottando sensori più grandi, mantenere lo stesso componente per diversi anni di fila potrebbe in parte penalizzare Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25 Plus.