I nuovi Tab S10 di Samsung avranno il pulsante Galaxy AI: eccolo

I tablet Samsung Galaxy continuano a distinguersi come alcuni fra i migliori modelli Android sul mercato, ed ora l’attesa per la prossima generazione, vale a dire i chiacchieratissimi Galaxy Tab S10, sta per volgere al termine.

Secondo le ultime indiscrezioni, i nuovi tablet di punta potrebbero essere lanciati a breve: si parla infatti del 26 settembre. Oltre alle voci relative alla scheda tecnica, un recente rapporto ha svelato un dettaglio interessante: le cover con tastiera dei nuovi Samsung Galaxy Tab S10 includeranno il pulsante AI.

Ultime novità su Samsung Galaxy Tab S10

I render, condivisi da Ytechb, mostrano diverse versioni delle nuove cover con tastiera per i Samsung Galaxy S10: una con trackpad ed una senza, disponibili nei colori bianco e nero. La novità principale è proprio l’inclusione del pulsante dedicato a Galaxy AI situato sul lato destro, fra il tasto “Alt” e i tasti freccia. Lo scopo è chiaramente quello di offrire un accesso più rapido a tutte le funzionalità di intelligenza artificiale: sarà infatti possibile aprire una “finestra AI” con un semplice clic.

Questa scelta da parte di Samsung non è del tutto inedita: anche altri produttori, come Microsoft, hanno integrato pulsanti dedicati all’AI nei loro dispositivi, fra cui i laptop con certificazione CoPilot+. Tuttavia, non sono ancora chiari tutti i dettagli su come il pulsante AI dei prossimi Samsung Galaxy Tab S10 funzionerà in contesti specifici, né con quali applicazioni sarà compatibile.

Un altro aspetto da considerare è che queste nuove tastiere funzioneranno senza problemi anche con i modelli di passata generazione , fra cui i Samsung Galaxy Tab S9, incrementando così la loro utilità. Pur non essendo stati ancora svelati i prezzi delle nuove cover, è probabile che non si discosteranno di molto rispetto alle cifre precedenti. Attendiamo quindi la presentazione ufficiale dei nuovi tablet Samsung per scoprire qualche dettaglio in più.