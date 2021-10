Samsung Galaxy S22 Ultra: i render ci fanno sognare

Samsung si sta preparando a presentare la sua serie Galaxy S22 a gennaio del prossimo anno (presumibilmente). Tuttavia, le fughe di notizie stanno già emergendo giorno dopo giorno, diversi mesi prima del rilascio ufficiale.

Samsung Galaxy S22 Ultra: sarà davvero così?

La nuova gamma porterà le solite tre varianti: Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Si vocifera però che quest'anno ci saranno grandi cambiamenti in arrivo con la variante Ultra. Il terminale di solito offre il miglior pacchetto hardware della serie S della società e quest'anno non farà eccezione. Ci saranno anche alcuni importanti cambiamenti nel design del telefono; il gadget verrà dotato di uno slot per la S Pen e un nuovo design per il comparto fotografico.

I rendering trapelati in precedenza hanno mostrato il telefono con un'isola della fotocamera “a forma di P“. Ora sono emersi nuovi render che hanno suggerito che il dispositivo non avrà un'isola intera per fotocamera, ma, le lenti saranno “scolpite” nella parte posteriore del telefono, come avveniva in passato.

I nuovi render sono stati realizzati da LetsGoDigital e Technizo Concept e si basano sulle informazioni del leakster coreano Super Roader.

I nuovi render si differenziano dalle immagini precedenti grazie al design della fotocamera a goccia d'acqua sul retro. Le vecchie immagini avevano un ritaglio a forma di P e un design dell'isola a doppia lente.

Ci sono buone probabilità che questo sia il design definitivo del prodotto. Anche i tipster Ice Universe e Tron hanno confermato ciò.

Il nuovo design a goccia d'acqua ricorda lo stile visto sull'LG Velvet o sul Galaxy A32. La grande differenza qui è che qui abbiamo due righe. Una con tre sensori e l'altra con due.

È un fatto innegabile che Samsung stia rendendo il Galaxy S22 Ultra l'erede spirituale della serie Galaxy Note. Il dispositivo avrà uno slot S Pen inserito nella scocca. Per questo motivo, voci precedenti suggerivano che questo gadget potrebbe arrivare sul mercato come Galaxy Note 22 Ultra. Tuttavia, LetsGoDigital conferma che non sarà così e lo smartphone fa parte della serie S22.

L'S22 Ultra sarà anche più “colorato” dei suoi predecessori. Si dice che arriverà nella consueta colorazione Black, ma presenterà anche le tinte White e Burgundy Red.