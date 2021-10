Samsung Galaxy S22: cosa aspettarci dai nuovi modelli?

Samsung ha finito con i lanci dei suoi telefoni di punta che aveva pianificato per il 2021. I fan non vedono l'ora che arrivi la serie Galaxy S22 in arrivo il prossimo anno. I nuovi flagship saranno in grado di stupirci e di catturare l'attenzione di fan e non solo? Solo il tempo lo dirà. Per ora, non mancano voci e fughe di notizie su cosa possiamo aspettarci da questi gadget. Sono emersi nuove indiscrezioni che ci danno un'idea di come potrebbe essere esattamente la gamma di punta del 2022.

Samsung Galaxy S22: solo un modello sarà “diverso”

Samsung dovrebbe lanciare tre modelli facenti parte della serie Galaxy S22: questo non dovrebbe sorprenderci. Lo fa da un paio d'anni ormai per la serie Galaxy S di punta. Gli schemi emersi online alimentano una voce precedente che suggerisce che la compagnia potrebbe rinominare il modello “+” il prossimo anno.

Quindi, invece del Galaxy S22+, potremmo ritrovarci con un dispositivo chiamato Galaxy S22 Pro. Il nome non ha importanza, tuttavia. Pro o “Plus”, questo telefono si inserirà comunque tra il Galaxy S22 standard e l'iterazione Ultra.

Gli schemi evidenziano le dimensioni esatte di tutti e tre i modelli. Ci danno un'idea di quanto saranno alte, larghe e spesse le nuove ammiraglie.

Le fonti ribadiscono anche un rumor secondo cui il Galaxy S22 Ultra avrà un design squadrato ereditato da quello della serie Galaxy Note del 2019 e 2020. Questo perché Samsung potrebbe finalmente sostituire la serie Note.

L'Ultra sarà il compromesso ideale per i fan della vecchia gamma: ci sarà anche un modulo fotografico a forma di “P” ridisegnato, completamente diverso da quello degli altri due modelli. Lo slot per la S Pen invece, potrebbe trovarsi sul lato inferiore sinistro.

Allo stato attuale delle cose, l'OEM sudcoreano dovrebbe presentare la serie S22 a febbraio del prossimo anno. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.