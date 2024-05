Motorola Moto G14: prezzo SUPER, costa meno di 100€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone del colosso di Lenovo che ha venduto tantissimo sin dal suo esordio e che vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Ci riferiamo all’ottimo Motorola Moto G14 che, nella sua iterazione grigia, con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (ovviamente espandibile mediante microSD), si porta a casa ad un prezzo scontatissimo. Sarà vostro con soli 99,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è un best buy senza paragoni e con il noto portale di e-commerce americano riceverete tantissimi vantaggi in più. Intanto vi ricordiamo che in confezione avrete la cover in silicone.

Il Motorola Moto G14 è uno smartphone eccezionale, dotato di uno schermo ampio e generoso da 6,5 pollici Full HD+, con un processore interno Unisco T616 coadiuvato da tanti GB di RAM e da una memoria interna capiente e generosa. C’è una batteria che promette un’autonomia spettacolare con una singola carica, vi è il supporto al Dual SIM e c’è Android 13 con skin MyUI. Correte a prenderlo adesso.

Motorola Moto G14: ecco perché comprarlo

Lo smartphone entry level di Motorola ha uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+; è perfetto per la visualizzazione delle immagini, ottimo per vedere contenuti online e ci sono anche gli speaker stereo con Dolby Atmos. Eccellente anche il sistema fotografico avanzato di nuova generazione con main camera da 50 Megapixel che dispone anche di features premium come il Macro Vision e molto altro ancora.

Il design del prodotto è curato in ogni suo aspetto, è certificato contro gli schizzi d’acqua e polvere ed è realizzato con materiali di pregio. Grazie alla batteria a lunga durata da 5000 mAh potrete usare lo smartphone anche per due giorni senza mai doverlo ricaricare.

Motorola Moto G14 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 99,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo adesso.