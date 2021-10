Samsung Galaxy S22 Ultra: nuovi render con l'ormai immancabile S Pen

Le voci su un possibile Samsung Galaxy S22 Ultra con uno slot dedicato per l'alloggiamento della S Pen si fanno sempre più insistenti, in special modo da quando il colosso sudcoreano ha deciso di scrivere la parola “fine” per la linea Galaxy Note. Eppure, l'amata S Pen non sembra andare incontro ad un pensionamento anticipato: il Galaxy Z Fold3, ad esempio, ne prevede l'utilizzo seppur come accessorio separato e non integrato nel corpo dell'apparecchio.

Samsung Galaxy S22 Ultra all'insegna dell'eleganza

Galaxy S22 Ultra è il candidato ideale per ricevere la “pesante” eredità della S Pen. In tal senso, lo staff di LetsGoDigital ha ideato numerosi render grazie ai quali possiamo immaginare il form factor del nuovo top di gamma di Samsung in compagnia del “pennino”.

I render condivisi prendono spunto in maniera decisa dall'impatto elegante che generalmente caratterizza la linea dei Samsung Galaxy Note, discostandosi dalle tendenze di design che hanno coinvolto gli smartphone Galaxy S nell'ultimo periodo.

Decisamente particolare risulta la variante cromatica rossa che, qualora venisse realizzata in maniera simile a quanto mostrato nelle immagini, non passerebbe certo inosservata. Anche gli altri modelli, tuttavia, si caratterizzano per un impatto estetico decisamente “NOTE-vole”.

La presentazione ufficiale della gamma Galaxy S22 è prevista nei primi mesi del 2022 e, nello specifico, il Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe avere a bordo un display WQHD da 6,8 pollici, una batteria da 5.000 mAh e specifiche della fotocamera molto probabilmente simili a quelle viste nel caso del Galaxy S21 Ultra.