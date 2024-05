Smartphone Samsung sotto i 100€? Con questo vai sul sicuro

Samsung Galaxy A04s è uno smartphone Android super conveniente, ideale per coloro che cercano un dispositivo completo ma senza spendere troppo. Con un prezzo inferiore ai 100 euro, è una scelta interessante anche come primo telefono per i ragazzi adolescenti. Nonostante il costo contenuto, offre una scheda tecnica più che dignitosa e non mancano alcune sorprese, come la tripla fotocamera posteriore da 50MP che assicura ottime prestazioni fotografiche. Inoltre, garantisce un’autonomia prolungata, prestazioni bilanciate, una costruzione solida ed una navigazione impeccabile su internet.

Questa offerta non durerà a lungo, quindi approfittane subito e ordina su Amazon Samsung Galaxy A04s sfruttando uno sconto del 4%, così da avere lo smartphone a soli 96 euro.

Smartphone Samsung Galaxy A04s a prezzo stracciato

Samsung Galaxy A04s si distingue per il suo design dalle forme arrotondate e raffinate, che lo rendono ergonomico e facile da tenere in mano. Nella zona frontale presenta un display Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+, che assicura immagini luminose e dettagliate. A supporto del processore octa-core, offre 32GB di memoria interna (espandibile fino ad 1TB) e 3GB di RAM.

Nella parte posteriore è dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, una caratteristica rara per smartphone Samsung in questa fascia di prezzo. Va poi segnalata la presenza del lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione. Infine, grazie alla batteria da 5000mAh, il telefono assicura una lunga autonomia.

Le unità disponibili stanno terminando, quindi non perdere tempo ed aggiungi subito al carrello il tuo smartphone Samsung Galaxy A04s al prezzo più vantaggioso: lo riceverai rapidamente a casa e senza costi aggiuntivi di spedizione.