iPhone 15 in offerta a 699€: ora NON HA RIVALI

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone in grado di offrire ottime prestazioni ma con un prezzo ben inferiore ai 1.000 euro (soglia oramai standard per un top di gamma), in questo momento, la scelta giusta non può che essere iPhone 15, disponibile ora al prezzo scontato di 699 euro, grazie a una nuova offerta eBay. Da notare, inoltre, che c’è la possibilità di acquistare la versione da 256 GB al prezzo scontato di 839 euro.

iPhone 15: ora è lo smartphone da comprare

Con iPhone 15 è possibile acquistare uno smartphone compatto e veloce che ora ha raggiunto un prezzo davvero conveniente. Tra le specifiche, ricordiamo, c’è un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic, il chip utilizzato da Apple per iPhone 14 Pro e Pro Max.

Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. iPhone 15 è dotato dell’ultima versione di iOS e riceve aggiornamenti costanti da parte di Apple, che aggiunge nuove funzioni e arricchisce il comparto software con tante novità.

Lo smartphone di Apple è completo e non ha punti deboli. Al prezzo a cui viene proposto, quindi, si tratta di un assoluto best buy su cui puntare ad occhi chiusi.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 699 euro. Da notare anche lo sconto che consente di acquistare la versione da 256 GB al prezzo scontato di 839 euro. Con le offerte di oggi è possibile acquistare iPhone 15 anche con pagamento in 3 rate tramite PayPal.