Android 12L Beta 2 è disponibile al download: ecco le novità

A distanza di poche ore dalle numerose novità di Android 13 che riguardano il nuovo sistema di attivazione di Google Assistant, la nuova UI per i dispositivi audio in riproduzione, un sistema simile a Handoff di Apple e un modo più semplice per scansionare i QR code, il colosso di Mountain View annuncia la Beta 2 di Android 12L con un mondo di novità interessanti.

Quante novità interessanti nella Beta 2 di Android 12L

Torna a essere disponibile la possibilità di attivare Google Calendar tappando sul widget At a Glance.

È stata introdotta una nuova e interessante animazione di apertura del pannello di accensione/spegnimento dai quick setting.

C'è una nuova scorciatoia per attivare la modalità split screen mentre è in primo piano un'app aperta in PiP (Picture in Picture).

C'è una nuova icona per il tasto di accesso alla fotocamera e al microfono.

“Pin to top” è stato rinominato in “Slip top”.

È stata introdotta una nuova grafica per il pannello “Press and hold power button” relativo all'attivazione di Google Assistant a seguito di una pressione prolungata del tasto di accensione.

C'è una nuova scorciatoia per l'attivazione della modalità aereo.

All'interno del pannello Impostazioni > Display > Lock screen è stata aggiunta la voce “Double-line clock” che introduce il nuovo design su due righe per l'orologio.

A chi è rivolta la Beta 2 di Android 12L

Il firmware S2B2.211203.006 di Android 12L Beta 2 è disponibile al download come factory image o tramite OTA per i seguenti smartphone:

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Ovviamente la build può essere testata anche tramite Android Emulator, e Google richiede agli sviluppatori di condividere quanti più feedback e informazioni utili attraverso l'applicazione Android Beta Feedback oppure nella community Android Beta di Reddit.