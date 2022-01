Samsung Galaxy S22: l'intera serie è trapelata online (FOTO)

L'intera gamma Galaxy S22 di casa Samsung è trapelata in nuove immagini in alta qualità. Di fatto, mancano ancora pochi giorni al debutto della serie S22 dell'OEM sudcoreano, ma continuiamo ad apprendere rumor e indiscrezioni di ogni tipo.

Samsung Galaxy S22: il design è senza segreti

Dopo aver appreso oggi che l'azienda potrebbe svelare la serie Galaxy S22 il 9 febbraio, il trio di punta è tornato in prima pagina grazie a dei nuovi render stampa che sono stati pubblicati online da evleaks.

I rendering trapelati di seguito raffigurano il modello base, l'S22+ e il modello S22 Ultra. La variante standard e la Plus sembrano simili, in quanto condividono la stessa gamma di colori e il design generale con una tripla lente al posteriore.

Il Galaxy S22 Ultra, invece, è mostrato in grigio, rosso bordeaux, verde e bianco. Tutte e quattro le opzioni di colore sono dotate di una S Pen nera con un pulsante clicker in tinta nella parte superiore.

Il primo telefono Samsung Bespoke Edition è stato il Galaxy Z Flip 3 e voci precedenti indicano che la società stia valutando la possibilità di rilasciare un S22 Bespoke Edition alla sua gamma. Deve ancora essere confermato, quindi non è chiaro se la società abbia deciso o meno.

Il prossimo trio di punta di Samsung sarà alimentato dal chipset Exynos 2200 in alcune regioni e dal SoC Snapdragon 8 Gen 1 in altre. All'inizio di oggi, la compagnia ha rilasciato un altro video teaser per il SoC in questione, che descrive in dettaglio alcune delle cose che presumibilmente lo renderanno un'ottima scelta per i giocatori mobili, come la opzione VRS e la tecnologia AMIGO.

Tutti e tre i modelli di smartphone dovrebbero essere dotati di display AMOLED dinamici con un'elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz per uno scorrimento fluido e animazioni. Samsung dovrebbe presentare il Galaxy S22 il prossimo mese con prezzi simili a quelli dei modelli di punta dello scorso anno.