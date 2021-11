Samsung Galaxy S22: nuovi rumor sulle fotocamere

In queste ore sono trapelate le specifiche della fotocamera e del display dei nuovi Samsung Galaxy S22 e S22+: quest'anno ci sarà un modulo foto/video con sensori da 50 Megapixel.

Cosa sappiamo dei nuovi Samsung Galaxy S22?

Samsung dovrebbe lanciare la serie Galaxy S22 nel primo trimestre del prossimo anno, con la line-up composta da Galaxy S22 Ultra, S22+ e S22. Mentre era già noto che l'S22 Ultra sarebbe stato fornito di una fotocamera principale da 108 MP, un insider del settore ha ora suggerito anche le specifiche delle lenti dell'S22+ e dell'S22.

Ice Universe ha riferito che sia il Galaxy S22 che l'S22+ condivideranno l'identico hardware della fotocamera sia per gli snapper anteriori che per quelli posteriori, proprio come la serie S21 di quest'anno.

三星S22(6.06英寸)和S22+(6.55英寸)相机参数:

主摄:50MP 1/1.57 1um F1.8

长焦:3X 10MP 1/3.94 1um F2.4

超广角:12MP 1/2.55" 1.4um F2.2

前摄:10MP 1/3.24" 1.22um F2.2 — Ice universe (@UniverseIce) November 29, 2021

Entrambi i terminali saranno dotati di un'ottica principale da 50 MP con sensore da 1/1,57 pollici e apertura f/1,8. Troviamo poi un teleobiettivo da 10 MP con apertura f/2,4 e dimensioni del sensore da 1/3,94 pollici con supporto per lo zoom ottico 3x. L'ultima lente a bordo è una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP con sensore da 1/2,55 pollici e apertura f/2,2.

Ricordiamo che i due futuri flagship sembrano mantenere lo stesso selfie shooter da 10 MP trovato sui loro predecessori con una dimensione dei pixel di 1,22 µm, una dimensione del sensore di 1/3,24 pollici e un'apertura di f/2,2.

L'informatore ha anche confermato le dimensioni dello schermo di entrambi i modelli affermando ancora una volta che il Galaxy S22 avrà una dimensione dello schermo di 6,06 pollici mentre l'S22+ avrà uno schermo più grande da 6,55 pollici. Entrambi i gadget sono più compatti rispetto alle offerte di quest'anno.

A parte questo, non si sa molto della serie Galaxy S22 al momento, a parte il fatto che saranno alimentati dai chip Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen1. Si dice che la produzione in serie dei dispositivi inizierà nel mese di dicembre.