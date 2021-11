Samsung Galaxy S22: le dimensioni dei display sono confermate

Samsung si sta preparando a presentare la sua serie Galaxy S22 nel corso del primo trimestre del prossimo anno. I nuovi device apporteranno cambiamenti significativi in ​​termini di design, specifiche e funzionalità.

Samsung Galaxy S22: saranno così, non ci sono dubbi

Per esempio, l'S22 Ultra sarà uno dei flagship più importanti di sempre per il brand coreano, dal momento che sostituirà definitivamente la serie Galaxy Note. Il dispositivo presenterà uno slot per la S Pen che lo renderà il “Note” che tutti avremmo voluto. Anche gli altri due terminali della famiglia riceveranno un aggiornamento notevole, ma ognuno avrà uno scopo specifico e un target ben definito.

Le fughe di notizie si sono intensificate nelle ultime settimane e possiamo dire che sappiamo già molto su cosa possiamo aspettarci da questi smartphone. Per quanto riguarda il reparto di progettazione, abbiamo già visto questi dispositivi attraverso una serie di render emersi in rete. Oggi, una serie di pellicole proteggi-schermo sono trapelate sul web ci fornisce una prima occhiata ai pannelli dei gadget in questione.

I fori per la selfiecam sembrano più piccoli di quelli che vediamo sui telefoni di fascia media. La fuga di notizie conferma anche che l'S22 e l'S22+ saranno dotati di display flat, proprio come i loro predecessori. Entrambi i modelli seguiranno da vicino il linguaggio di design generale della line-up S21.

Vale la pena ricordare che questa non è in realtà la prima volta che sono trapelati i presunti proteggi schermo per S22 e S22+. Segnaliamo che la gamma del 2022 sarà un po' più larga e meno “magra e alta” rispetto all'attuale serie di flagship 2021. Secondo altre fonti, l'S22 standard presenterà un display OLED da 6,06 pollici con risoluzione Full HD+. L'S22+ avrà lo schermo di 6,55 pollici rispetto ai 6,67 pollici del processore.

Il Galaxy S22 Ultra è quello che vedrà i maggiori cambiamenti. Non sarà più un normale S22, ma diventerà il nuovo “Note”. Il device presenterà lati più piatti e uno slot per S Pen, caratteristiche viste sui Note di vecchia data. Ci sarà un nuovo design della fotocamera posteriore “waterdrop” senza sporgenze o isole. Non mancherà una curvatura sul pannello.

Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere queste notizie con “un pizzico di sale“.