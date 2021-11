Samsung Galaxy S22 Ultra avrà una fotocamera impressionante

Oggigiorno la qualità della fotocamera di uno smartphone rappresenta un aspetto fondamentale per un potenziale acquirente, motivo per cui alcuni tra i più importanti produttori di smartphone al mondo – Samsung, Apple e Google -, spendono ingenti quantità di denaro per realizzare sensori sempre migliori e in grado di scattare foto di altissima qualità.

Il sensore da 108 MP di Samsung Galaxy S22 Ultra farà faville

Secondo alcune informazioni pubblicate in rete, il sensore principale di Samsung Galaxy S22 Ultra sarà in grado di competere e addirittura surclassare le fotocamere disponibili sui top di gamma di Apple e Google. Il sempre affidabile leaker Ice Universe è convinto al 100% che il sensore da 108 MP farà riferimento ad una versione migliorata del sensore HM3 da 108 MP di Samsung, finalmente capace di sprigionare tutta la potenza che né Samsung Galaxy S20 Ultra né Samsung Galaxy S21 Ultra 5G erano stati in grado di gestire.

Samsung will enhance the details of 108MP mode in S22 Ultra. 100% confirmation. — Ice universe (@UniverseIce) November 3, 2021

Sembra, inoltre, che il sensore da 108 MP di Samsung potrà contare su di una particolare “modalità di dettaglio migliorata” pensata per offrire agli utenti una qualità degli scatti da mozzare il fiato. L'arrivo di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro e delle sue incredibili fotocamere ha già messo in agitazione i fan di Samsung in attesa di uno scatto di orgoglio da parte del colosso sudcoreano: sembra che Samsung Galaxy S22 Ultra si prenderà l'onere di mostrare a Google cos'è in grado di fare il sensore da 108 MP.

Le persone informate dei fatti indicano con assoluta certezza che la nuova gamma di smartphone di fascia alta di Samsung, i Galaxy S22, arriveranno ad inizio 2022 ma solo subito dopo il modello Samsung Galaxy S21 FE. Il colosso di Seul potrebbe investire questi pochi mesi che lo separano dalla presentazione ufficiale per affinare e migliorare ancora di più i sensori del modello premium.