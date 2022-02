Samsung Galaxy S22: con Caviar diventano dei prodotti di lusso

La serie Samsung Galaxy S22 ha appena ricevuto il trattamento Caviar: presto verranno lanciati i modelli in oro, titanio e fibra di carbonio.

Samsung Galaxy S22 e Caviar: un sodalizio esclusivo

L'azienda russa Caviar ha appena lanciato sei varianti ultra lussuose della line-up Galaxy S22. I prezzi partono da 5.980 dollari, il Galaxy S22 standard può essere utilizzato con una finitura in titanio liscia sul retro in sostituzione della “noiosa” copertura in vetro semplice. Ma non finisce qui solo perché Caviar offre molte altre varianti che utilizzano materiali premium come la fibra di carbonio, oro, titanio, pelle di coccodrillo e altro ancora.

Le sei skin sono Titanium, Victory, Drive, Bird of Prey, Great Gatsy, Ocelot e tutte saranno disponibili per S22, S22+ e S22 Ultra. I modelli sono attualmente solo per i preordini, ma presto saranno ampiamente rilasciati al pubblico. Tuttavia, se siete interessati, sappiate che ci saranno solo 99 unità per modello.

Le consegne per il Galaxy S22 Ultra inizieranno dal 25 febbraio in poi, mentre i modelli vanilla e Plus dovrebbero raggiungere le mani degli acquirenti a partire dal prossimo 11 marzo. Una volta che sarà possibile ordinarli, la compagnia avrà bisogno di circa due settimane per completare le modifiche al design.

La nuova collezione si basa sull'Art Nouveau e il modello Ocelot è il più costoso del gruppo. È decorato con oro galvanico 24 carati sulla parte superiore e titanio PVD nero sulla parte inferiore.

Tutti i modelli hanno le metà superiore e inferiore divise da una caratteristica V, che sta per “Victory”. Altresì, si potrà anche scegliere la variante di archiviazione di tutti e 3 i dispositivi prima dell'acquisto: 128 GB, 256 GB o 512 GB.

Nelle notizie correlate, la gamma S22 è disponibile per il preorder. La variante Ultra però, è quella più esclusiva, grazie ad un pannello di punta con luminosità di 1750 nits, S Pen integrata nella scocca e molto altro.