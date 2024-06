Google Pixel 8: prezzo DISTRUTTO dal nuovo minimo storico di Amazon (-34%)

Amazon ti ha appena regalato l’occasione che aspettavi perché ha disintegrato il prezzo su Google Pixel 8, lo smartphone nativo Android con fotocamera Pixel e batteria adattiva che dura 24 oltre a numerose funzioni innovative. Oggi il prezzo record è infatti di soli 529 euro invece di 799 e puoi anche pagarlo in comodissime 12 rate presso Amazon stessa, se il tuo account è abilitato, oppure scegliendo Cofidis al checkout.

Google Pixel 8: le sue caratteristiche

Google Pixel 8 si presenta con il nuovo processore Google Tensor G3 a bordo, che garantisce velocità ed efficienza ottimali ed alimenta un display da 6,2 pollici ad alta risoluzione dai colori vividi e dai dettagli vivaci, supportato da una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per uno scorrimento fluido.

Una efficienza che si nota subito con la batteria adattiva capace di durare fino a 24 ore che possono diventare addirittura 72 attivando la modalità risparmio energetico. Grazie alla ricarica rapida, poi, è pronto in un attimo.

Pixel 8 fa uso dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza d’uso in ogni aspetto, a cominciare dalle fotografie, grazie a funzioni come “Scatto migliore” che combina foto simili per creare un’immagine in cui tutti i soggetti hanno l’aspetto migliore oppure la “Gomma magica per audio” che riduce i rumori fastidiosi come automobili e vento, enfatizzando i suoni desiderati nei video.

Per non farsi mancare niente, in questo smartphone troverai anche una VPN integrata: Google One protegge infatti le attività online indipendentemente dall’app o dal browser utilizzato. E a proposito di resistenza, con la certificazione IP68 non teme acqua e polvere e il rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus garantisce durabilità e resistenza ai graffi.

Dal design elegante, con bordi smussati, una finitura satinata e colori raffinati, Google Pixel 8 è un’ottima scelta come tuo nuovo smartphone, specie se puoi acquistarlo a questo prezzo record: fallo tuo a soli 529 euro invece di 799 e pagalo anche a rate.