Realme 7 in super offerta su Amazon: il migliore Android sotto i 200€?

Il Realme 7 è un eccellente smartphone Android di fascia media. Prestazioni al top e un prezzaccio davvero conveniente. Oggi su Amazon è in offerta a meno di 200€, grazie ad un imperdibile sconto del 28%. Se cerchi un ottimo device con una scheda tecnica completa ad un prezzo ultra-competitivo, ti consiglio di puntare proprio su questo modello.

Dotato di un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e un refresh rate di 90Hz, il Realme 7 garantisce una visualizzazione fluida e reattiva, ideale per il gaming e la navigazione.

Sotto il cofano, il Realme 7 è alimentato dal processore MediaTek Helio G95, supportato da 6GB di RAM. Questo chip garantisce prestazioni solide per le applicazioni quotidiane e i giochi, assicurandoti la massima fluidità senza intoppi e rallentamenti.

La batteria da 5000mAh offre un’autonomia notevole, permettendo al dispositivo di durare fino a un giorno e mezzo con un uso moderato. Inoltre, il supporto per la ricarica rapida Dart Charge da 30W consente di raggiungere il 50% di carica in circa 26 minuti​.

Il comparto fotografico del Realme 7 include un sensore principale da 48MP, un ultra grandangolare da 8MP, una lente macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. Una combinazione vincente che offre scatti stupendi nella maggior parte delle condizioni di luce. Sulla parte frontale troviamo una selfie cam da 16MP, perfetta per autoritratti e videochiamate.

L’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento, non fartela scappare: altrimenti dovrai pagarlo ben 279€. Mettilo subito nel carrello per assicurarti il Realme 7 a solamente 199€.