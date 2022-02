Caviar svela l'iPhone 13 Pro dedicato alle Olimpiadi Invernali

Caviar ha appena svelato un iPhone 13 Pro Olympic Hero Gold da 26.000 dollari per commemorare le Olimpiadi invernali di Pechino; il device è composto da 18 punti di accento circonflesso e di molti altri elementi pregiati. Scopriamolo insieme.

Caviar: scopriamo i nuovi iPhone di lusso

Ieri (4 febbraio 2022) sono iniziate a Pechino, in Cina, le Olimpiadi invernali. Per commemorare i Giochi Olimpici Invernali, Caviar, produttore di custodie per device di lusso, ha creato due iPhone in edizione speciale ricoperti d'oro.

I melafonini delle Olimpiadi invernali di Pechino sono iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max modificati ad hoc. L'azienda ha realizzato l'involucro posteriore del telefono con un materiale composito rosso resistente agli urti e leggero che dà l'illusione dei raggi del sole.

Il retro del telefono presenta anche il logo delle Olimpiadi invernali di Pechino insieme alla montagna Xiaohaituo, che si trova al Centro nazionale di sci alpino. La cosa più impressionante di questi terminali è che tutti i design insieme al marchio Caviar, nonché i bordi e gli anelli della fotocamera sono tutti realizzati in oro 18 carati. Essendo in edizione limitata, ci sono solo otto di questi gadget disponibili per l'acquisto.

Oltre all'esclusività, c'è un altro motivo per cui la società ha realizzato solo otto di questi dispositivi e questo è il loro prezzo. Il 13 Pro Olympic Hero Gold ha un prezzo di 26.000 dollari per il modello da 128 GB. D'altra parte, il produttore di case di lusso ha valutato il modello iPhone 13 Pro Max Olympic Hero Gold da 1 TB a 27.080 dollari.

In passato, la compagnia ha realizzato alcuni modelli di iPhone costosi ma intriganti come l'iPhone 13 Pro che è in grado di fermare un proiettile, quello realizzato con pezzi di Tesla Model 3 fusi fra loro e una versione esclusivaì che presenta un vero frammento di dente di dinosauro sulla sua schiena.