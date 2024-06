Google Pixel 7a: sconto ESCLUSIVO del 22% su Amazon

L’occasione perfetta per chi desidera uno smartphone di alta gamma a un prezzo eccezionale è finalmente arrivata. Oggi su Amazon, il Google Pixel 7a è in super sconto del 22%, un’offerta imperdibile per un dispositivo che combina tecnologia avanzata, prestazioni eccezionali e sicurezza di alto livello. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 399,00 euro, anziché 509,00 euro.

Google Pixel 7a: un’occasione che non puoi perdere

Il sistema a doppia fotocamera posteriore del Google Pixel 7a, arricchito da un’avanzata elaborazione dell’immagine, trasforma ogni scatto in un capolavoro. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, le foto risultano nitide e dettagliate. Inoltre, le funzionalità di correzione delle foto sfocate e di rimozione degli elementi di disturbo assicurano immagini sempre perfette, pronte per essere condivise.

Il cuore pulsante del Pixel 7a è il potente processore Google Tensor G2. Questa innovazione garantisce velocità, efficienza e una sicurezza superiore, con un audio cristallino per le chiamate e un’autonomia straordinaria che non ti deluderà. Che si tratti di scattare foto, girare video o utilizzare app, ogni attività risulta fluida e veloce.

La sicurezza è una priorità assoluta con il Google Pixel 7a, grazie al chip Titan M2 che protegge le tue informazioni personali. Inoltre, la VPN di Google One integrata senza costi aggiuntivi ti permette di navigare in totale tranquillità anche su reti Wi-Fi pubbliche, mantenendo le tue attività online sempre al sicuro.

Un altro punto di forza del Pixel 7a è la sua incredibile batteria adattiva, che può durare oltre 24 ore. Attivando il risparmio energetico estremo, l’autonomia si estende fino a 3 giorni, e quando hai bisogno di una ricarica, il processo è velocissimo. Mai più preoccupazioni di rimanere senza energia nel momento del bisogno.

Passare al Pixel 7a è un gioco da ragazzi. In pochi semplici passi puoi trasferire contatti, messaggi, foto e app dal tuo vecchio smartphone, sia tramite cavo che direttamente da Google Drive. Questo rende la transizione senza stress e immediata, permettendoti di godere subito del tuo nuovo dispositivo.

Non perdere l’opportunità di possedere il Google Pixel 7a a un prezzo così conveniente. Approfitta subito dello sconto del 22% su Amazon e porta a casa un dispositivo che combina eleganza, potenza e sicurezza, al prezzo ridicolo di soli 399,00 euro.