Samsung Galaxy S21 FE: quanti aggiornamenti OS riceverà?

Quanti aggiornamenti OS riceverà Samsung Galaxy S21 FE? In queste ore Samsung Galaxy S21 FE è stato ufficialmente annunciato – già da ieri, come vi avevamo anticipato, è “disponibile all'acquisto” – e magari in molti si stanno chiedendo se ha senso puntare all'acquisto di questo device o magari a uno della serie Samsung Galaxy S21. Valutando la nuova policy degli aggiornamenti che il colosso sudcoreano ha svelato a seguito del lancio del modello Samsung Galaxy S10, sappiamo che il nuovo Galaxy S21 FE riceverà un lungo supporto software.

Ecco quanti aggiornamenti software riceverà Samsung Galaxy S21 FE

Entrando nel dettaglio, Samsung Galaxy S21 FE riceverà tre update di Android e quattro anni di patch di sicurezza. Ovvero: Samsung Galaxy S21 FE arriva già con Android 12 e la One UI 4.0 out-of-the-box e riceverà al 100% l'aggiornamento ad Android 13, Android 14 e Android 15 assieme alle eventuali nuove versioni della One UI. A questo, inoltre, va aggiunto che il device riceverà supporto dal punto di vista della sicurezza fino al 2025, quando il device non rientrerà più all'interno dei vari cicli di update ufficiali – potrebbe accadere che, in caso di gravi bug, potrebbe ricevere ulteriori patch di sicurezza anche dopo il 2025.

Rispetto a Samsung Galaxy S21 uscito sul mercato con Android 11 e la One UI 3.1, acquistare oggi Samsung Galaxy S21 FE non è solo conveniente dal punto di vista economico, ma lo è anche per quanto riguarda il supporto software che riceverà nel corso degli anni. Certo, arriva con specifiche leggermente meno spinte, ma è pur sempre un device in grado di garantire prestazioni da vero top di gamma.