Samsung Galaxy S21 FE già disponibile per l'acquisto (?)

Il Samsung Galaxy S21 FE deve essere ancora presentato eppure in rete ci sono già diverse fotografie del device e molti video hands-on che mostrano il telefono in tutta la sua bellezza. Conosciamo anche le sue specifiche tecniche e le opzioni di archiviazione con cui arriverà sul mercato. Oggi però, grazie al volantino di Euronics del gruppo Nova, qualche utente interno è riuscito a vedere il suddetto flagship killer già disponibile all'acquisto, addirittura scontato di 70€. No, non è uno scherzo. Il device è inserito nel volantino “Anno nuovo, sconti nuovi”.

Samsung Galaxy S21 FE: un timido avvistamento

Non è la prima volta che capita uno scenario del genere, eppure questa situazione è davvero molto curiosa. Il dispositivo lo si può acquistare a 769€ ma per chi paga con Epay c'è uno sconto immediato di 70€ sul prezzo di listino. Morale della favola, il prodotto costa solo 699€ e possiamo dire che si scontra “in casa” con l'ex top di gamma S21 standard. Il device è potentissimo (troviamo un processore Snapdragon 888 o Exynos 2100 sotto la scocca) e 6 GB di RAM.

La versione pronta per l'acquisto è di “soli” 128 GB, più che sufficienti per l'utilizzo odierno. Non manca il modem per la connettività 5G e una capiente batteria da 4500 mAh pronta all'uso. Fra le altre cose, segnaliamo la presenza di pannello AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FullHD+. La scocca è un mix fra l'S21 e i midrange della famiglia Galaxy A del 2021. Ci sono tre sensori sulla back cover in policarbonato, ciascuno da 12 Megapixel con flash LED al seguito.

Il modello visto nel volantino è in colorazione grigio scura ma sappiamo che arriverà anche in altre tenue colorazioni. Che ne dite? Lo acquisterete non appena sarà disponibile?