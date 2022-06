Samsung Galaxy Note20: il nuovo update migliora le foto e non solo

A seguito dell’arrivo delle patch di sicurezza di giugno per gli ottimi wearable Samsung Galaxy Watch4/Watch4 Classic, in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio di un nuovo importante aggiornamento anche per Samsung Galaxy Note20 e Samsung Galaxy Note20 Ultra.

In base alle informazioni pubblicate in rete sappiamo che il firmware N98xU1UEU2FVEB non solo introduce le patch di sicurezza di questo mese che, lo ricordiamo, chiudono ben 66 falle, ma trovano posto anche importanti novità per quanto riguarda l’esperienza di scatto tramite l’applicazione Fotocamera.

Il changelog ufficiale che accompagna l’update fa riferimento a una migliorata qualità delle foto scattate con la modalità ritratto in condizioni di scarsa illuminazione. Tutti gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di questo mese

Cresce di giorno in giorno la lista dei dispositivi Samsung che stanno ricevendo le patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili sui seguenti device:

