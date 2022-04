Samsung Galaxy M31 riceve la One UI 4.1 con un mare di novità

Dopo l’arrivo della One UI 4.1 sulla serie Samsung Galaxy Note20 e la diffusione sempre più ampia delle patch di sicurezza di aprile, in queste ore il team di sviluppo della One UI ha annunciato che la nuova versione della personalizzazione basata su Android 12 sta iniziando a essere disponibile anche su Samsung Galaxy M31.

Lo smartphone Samsung di fascia media del 2020, infatti, sta ricevendo il firmware M315FXXU2CVCE con a corredo le patch di sicurezza di marzo.

Samsung Galaxy M31 riceve l’aggiornamento alla One UI 4.1

Al momento abbiamo certezza che l’update è disponibile per gli utenti residenti in India, ma è lecito presumere che sarà presto disponibile anche per tutti gli altri mercati in cui il device è commercializzato – compreso il nostro.

In tal senso è possibile controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tramite la notifica OTA di sistema.

Le funzionalità più importanti della One UI 4.1 di Samsung

Tra le feature della One UI 4.1 più importanti non possiamo non citare:

Expert RAW , la nuova applicazione che permette di scattare foto e riprendere video con tool professionali;

, la nuova applicazione che permette di scattare foto e riprendere video con tool professionali; Condivisione dello schermo con Google Duo , senza alcune complicazioni o strane impostazioni;

, senza alcune complicazioni o strane impostazioni; Object Eraser , una funzionalità che permette di rimuovere dalle foto ombre, riflessi e oggetti indesiderati;

, una funzionalità che permette di rimuovere dalle foto ombre, riflessi e oggetti indesiderati; Migliore condivisione di file e foto ;

; Grammarly integrata in Samsung Keyboard, per scrivere senza commettere errori di grammatica (purtroppo non è ancora compatibile con l’italiano).

La One UI arriverà per tutti questi device

