Samsung Galaxy Z Fold4: ecco i render ufficiali

In queste ore sono trapelati i render ufficiali per la stampa relativi al nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold4, il foldable next-gen prossimo al debutto su scala mondiale.

Stando ai rumor emersi in rete, si vocifera che il famigerato evento di lancio Galaxy Unpacked nel quale verranno svelati i nuovissimi foldable dell’OEM sudcoreano si terrà il prossimo 10 agosto. Nel corso dell’evento la compagnia lancerà anche il Galaxy Watch 5.

Oggi, grazie al portale di MySmartPrice, possiamo avere una rapida idea di come saranno i pieghevoli di nuova generazione. Bisogna ringraziare anche i siti PriceBaba e 91mobiles per i rendering in questione.

Samsung Galaxy Z Fold4: cosa sappiamo?

Dai rendering emersi in rete scopriamo che le colorazioni del nuovo Fold saranno leggermente differenti rispetto a quello dello scorso anno, ma quella nera dovrebbe essere molto simile. Arriverà dunque in beige, grigio e nero.

Il rapporto d’aspetto dovrebbe essere migliorato rispetto al predecessore e il fingerprint sembra essere stato spostato sul frame laterale, verosimilmente sotto il pulsante di accensione e spegnimento. Sul lato sinistro invece, dovrebbe trovarsi il vano per la SIM.

I leaks emersi in queste settimane hanno rivelato che il telefono presenterà due schermi, come sempre, così divisi: uno AMOLED da 7,6 pollici e uno da 6,2 pollici, anch’esso AMOLED. Il refresh rate dovrebbe essere di 120 Hz. Sotto la scocca dovremmo trovare l’inedito processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da RAM LPDDR5 da 12 o 16 GB e da memorie UFS 3.1 da 256 o 512 GB. Ci sarà Android 12, skin One UI e batteria da 4400 mAh con fast charge da 25W.

Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe presentare una selfiecam da 10 megapixel UDC all’interno e una main selfiecam da 16 Mpx sul pannello posteriore. Sulla back cover invece, troveremo tre ottiche così ripartite: 50+12+12 Mpx con zoom ottico 3X. Se volete risparmiare però, vi consigliamo Z Fold3 a soli 1419,00€ su Amazon. È un’offerta a tempo limitato.

