Samsung è entusiasta della One UI 7: le tempistiche di rilascio verranno rispettate

Samsung si appresta a lanciare la nuova serie dei Galaxy S25: qui trovate tutte le indicazioni per seguire in diretta streaming l’evento Unpacked.

Oltre ai Samsung Galaxy S25, verranno svelati dettagli sull’atteso aggiornamento software One UI 7, che rappresenta una ventata di cambiamento per gli smartphone del colosso coreano.

Samsung One UI 7: quali novità ci attendono

In un comunicato ufficiale, Samsung ha sottolineato come il programma beta di One UI 7 abbia riscosso un successo senza precedenti, chiudendosi in tempi dimezzati rispetto alla precedente versione: un chiaro segnale dell’entusiasmo degli utenti. Tutti i dispositivi compatibili della serie Galaxy S riceveranno l’aggiornamento entro la fine del primo trimestre del 2025, precisamente entro il 31 marzo, ad eccezione degli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6.

Nonostante la tempistica sia stata specificata per il mercato coreano, Samsung tende a mantenere un calendario simile a livello globale, per cui gli utenti di tutto il mondo possono aspettarsi l’update nello stesso periodo. Il programma di rilascio definitivo sarà probabilmente svelato durante l’evento Galaxy Unpacked.

Le versioni beta di One UI 7 hanno già mostrato alcune delle novità. Una delle aggiunte più interessanti applicate da Samsung è la Now Bar, una barra dinamica a forma di pillola che compare sulla schermata di blocco: funzionalità simile alla Dynamic Island di Apple. Attraverso questa barra sarà possibile controllare la riproduzione musicale, i timer e altre funzioni. Ci saranno poi un pannello delle impostazioni rapide riprogettato, nuove icone per le app e un drawer verticale, introdotto per la prima volta con One UI. Anche l’interfaccia della fotocamera è stata migliorata per una maggiore facilità d’uso.

Nel complesso, One UI 7 punta ad offrire un’esperienza utente più fluida, moderna e intuitiva: gli utenti Samsung di tutto il mondo potranno presto beneficiare di questi aggiornamenti. Continuate a seguirci per ulteriori informazioni che Samsung potrebbe rilasciare durante l’evento Galaxy Unpacked.