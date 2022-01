Redmi K50 non scalderà, parola di Xiaomi

Di recente, il vicepresidente di Xiaomi e il capo di Redmi Lu Weibing hanno annunciato l'inizio di una campagna promozionale per promuovere la serie Redmi K50. Nella giornata di ieri, l'azienda ha mostrato una serie di funzionalità che faranno parte di uno degli smartphone della nuova linea. In particolare, è stato annunciato che un flagship della gamma sarà basato sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Redmi K50: una gestione del calore eccellente

Successivamente, Lu Weibing ha pubblicato un post in cui affermava che la presenza di un processore di fascia alta di Qualcomm solitamente provoca un senso di allarme tra gli utenti. Di fatto, le prime recensioni dei terminali dotati di Snapdragon 8 Gen 1 sono un disastro e confermano la cattiva gestione del calore nei telefoni provocato dal suddetto chipset.

Il dirigente però, ha dichiarato che la compagnia ha deciso di concentrarsi su ciò che avrebbe aiutato a evitare questo problema: il sistema di raffreddamento.

Il top manager ha detto che gli utenti dovrebbero prestare attenzione, non solo alla presenza di un sistema di raffreddamento all'interno dello smartphone; ma anche all'area totale di dissipazione del calore.

Ricordiamo che ieri con il suo teaser, l'azienda ha annunciato che inserirà lo Snapdragon 8 Gen 1 in uno dei prodotti della linea Redmi K50. Tra le specifiche del dispositivo c'è la ricarica rapida via cavo con una potenza di 120 W, che è in grado di “rifornire” una batteria da 4700 mAh in soli 17 minuti.

Ad ogni modo, niente paura: quando arriverà da noi, avremo modo di provare sul campo le effettive prestazioni del processore di punta.

Di recente, lo smartphone Redmi K50 Gaming Edition è stato certificato dal regolatore cinese 3C che ha confermato che il dispositivo supporterà la ricarica rapida da 120 W. In precedenza, il noto insider Digital Chat Station è stato il primo a segnalare che il dispositivo riceverà un charger (in confezione) da 120 watt.

L'insider afferma inoltre che la versione Game Enhanced Edition della line-up di Redmi sarà basata sul sistema a chip singolo MediaTek Dimensity 9000 e riceverà un display OLED 2K; con una frequenza di 120 Hz o 144 Hz.

Avrà quattro fotocamere, incluso un sensore Sony Exmor IMX686 da 64 MP. Sarà inoltre disponibile un sensore grandangolare OV13B10 con una risoluzione di 13 megapixel e un VTech OV08856 da 8 megapixel. Il quarto sensore sarà un sensore di profondità di campo GC02M1 da 2 MP di GalaxyCore.

Forse ci sarà un'altra versione con un sensore Samsung ISOCELL HM2 con una risoluzione di 108 megapixel (Redmi K50 Gaming Pro?).

Non mancheranno gli altoparlanti stereo JBL e altre funzionalità di punta. Restate in attesa per conoscere nuovi dettagli in merito.