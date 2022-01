Redmi K50: confermata la ricarica da 120W

Xiaomi spoilera la presenza della fast charge cablata da 120W a bordo del suo ultimo flagship facente parte del sub brand di Redmi, il K50.

Redmi K50: cosa sappiamo al momento?

L'OEM cinese ha un sacco di smartphone top di gamma nel suo catalogo e uno di questi fa parte della serie Redmi K. La gamma in questione occupa i segmenti di fascia media e medio alta.

Sebbene il marchio della serie K sia stato recentemente limitato alla Cina, i telefoni in questione vengono rilasciati con altri marchi a livello globale (POCO, ad esempio) e in altri mercati chiave come l'India. La compagnia ha iniziato a spoilerare il debutto della serie Redmi K50 in Cina e una delle prime rivelazioni riguarda l'inclusione della ricarica rapida da 120 W.

Gli account ufficiali di Redmi su Weibo hanno pubblicato il teaser sopra per la serie di flagship killer in arrivo. Il teaser menziona che la gamma K50 avrà una configurazione di dissipazione del calore “Dual Vapor Chamber“, che la renderà una delle configurazioni di gestione termica più interessanti con lo Snapdragon 8 Gen 1.

Ci sono state lamentele diffuse sul calore eccessivo generato dallo Snapdragon 888 dello scorso anno , poiché il SoC, in generale, è stato notato per funzionare abbastanza caldo senza subire strozzature termiche. Di conseguenza, le aspettative sono alte per i dispositivi con il suddetto chipset Snapdragon 8 Gen 1 e Redmi ha grande fiducia nel suo sistema di raffreddamento per la serie K50.

Il sub brand di Xiaomi ha anche confermato che la serie Redmi K50 arriverà con una ricarica rapida da 120 W, in grado di caricare completamente la batteria da 4700 mAh in 17 minuti netti. I numeri sono impressionanti, ma se si deve credere alle specifiche trapelate, la ricarica rapida da 120 W sarà riservata alla variante più costosa della serie, presumibilmente chiamata Redmi K50 Pro Plus. Tuttavia, le prime specifiche trapelate menzionano una maggiore capacità della batteria di 5.000 mAh, quindi vi invitiamo a prendere il rapporto con “un pizzico di sale”.

La serie Redmi K50 dovrebbe essere lanciata nel febbraio 2022 in Cina e speriamo di vedere i dispositivi raggiungere anche altre regioni con nomi diversi pur mantenendo il loro valore competitivo.