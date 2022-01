Redmi K50 Gaming: veloce in tutto, anche nella ricarica

La nuova certificazione emersa in rete relativa al Redmi K50 Gaming Edition conferma il supporto per la ricarica rapida da 120 W per il nuovo flagship del sub brand di Xiaomi.

Redmi K50 Gaming: ci sarà il caricatore da 120W

Si prevede che il sottomarchio di Xiaomi lancerà presto la serie Redmi K50 con la serie che dovrebbe arrivare con una speciale variante Gaming. Questa è stata ora certificata dal 3C cinese e dal sito possiamo farci un'idea della velocità di ricarica.

Redmi K50 Gaming recieves 3C certification.



– 120 watt fast charging

La certificazione 3C mostra che il terminale verrà fornito con un incredibile supporto per la ricarica rapida da 120 W. L'alimentatore ha il numero di modello 21121210C. Come al solito, il portale 3C non rivela altri dettagli sul dispositivo. Tuttavia, il noto tipster Digital Chat Station ha ugualmente confermato tramite un post su Weibo che il device verrà fornito con un supporto di ricarica super veloce da 120 W.

L'informatore ha anche rivelato che lo smartphone da gioco di punta sarà probabilmente alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 9000 che utilizza il processo a 4 nm di TSMC e l'architettura Armv9. Il SoC è dotato di un core super-large Cortex-X2 ad alte prestazioni e utilizza un processore di segnale di immagine HDR-ISP di punta a 18 bit che consente a tre fotocamere di riprendere video HDR contemporaneamente con un basso consumo energetico.

La Redmi K50 Gaming Edition, come suggerisce il nome, sarà focalizzata su prestazioni di gioco ottimizzate. Il dispositivo dovrebbe utilizzare un pannello con foro al centro del display protetto da uno strato di vetro protettivo Corning Gorilla Victus. In termini di design, questo telefono dovrebbe essere simile alla versione da gioco Redmi K40, mantenendo i due pulsanti laterali a comparsa sulla cornice del frame destro. Inoltre, dovrebbe essere preinstallato con la MIUI 13 basata su Android 12.