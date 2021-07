La scorsa settimana Rockstar Games ha annunciato l'imminente arrivo del DLSS per Red Dead Redemption 2 su PC, l'aggiornamento in questione è arrivato ieri, 13 luglio 2021. La tecnologia di upscaling di Nvidia migliora sensibilmente le prestazioni del noto titolo open world, il canale YouTube Benchmark Lab ce ne mostra l'efficacia con un video – disponibile a questo link – che mette a confronto DLSS, TAA e MSAA.

Per chi non lo conoscesse, il DLSS – acronimo di Deep Learning Super Sampling – consiste in un innovativo algoritmo di upscaling che consente al gioco di girare ad una risoluzione più bassa senza perdita di dettaglio. Ciò si traduce in un notevole incremento di prestazioni e offre la possibilità di giocare ad un framerate elevato anche su hardware modesti.

La comparativa proposta da Benchmark Lab mostra il gioco in risoluzione 4K con le impostazioni grafiche al massimo, motorizzato da una scheda video RTX 3080. Red Dead Redemption 2 raggiunge in media 46 fps con MSAA e 66 con TAA, mentre attivando il DLSS si ha un consistente incremento e si raggiungono i 78 fps.

In conclusione il video mette a confronto le diverse modalità disponibili per il DLSS, ovvero Qualità, Bilanciato e Prestazioni, quest'ultima opzione consente al gioco di raggiungere in media ben 91 fps.

Il confronto dimostra ancora una volta le enormi potenzialità dell'innovativa tecnologia di sampling sviluppata da Nvidia, ricordiamo che è necessario dotarsi di una scheda video RTX per sfruttare il DLSS. I possessori di GPU AMD Radeon dovranno attendere l'arrivo del FidelityFX Super Resolution, un'applicazione molto simile al DLSS e disponibile anche per molte schede di vecchia generazione.

