PS5 Pro: lettore disco introvabile, dove acquistarlo e il prezzo giusto

L’annuncio di PlayStation 5 Pro ha avuto una conseguenza indiretta forse prevedibile alla vigilia: la sparizione dei lettori disco da aggiungere in un secondo momento dal mercato. Per sparizione non intendiamo ovviamente il ritiro da parte di Sony, ma di una vera e propria corsa all’acquisto scatenata dai soliti “scalper” pronti a rivenderli a cifre esorbitanti.

Il motivo è presto spiegato: la PS5 Pro viene venduta come una console completamente digitale, pur lasciando la possibilità all’utente, come già accade con il modello Slim Digital, di aggiungere il lettore in un secondo momento. Se prima era dunque un accessorio che passava inosservato, ora è diventato praticamente introvabile.

Dove acquistare il lettore disco di PS5 Pro e Slim e a quale prezzo?

Partiamo col dire che, appunto, per il momento è veramente difficile, se non impossibile acquistare il lettore disco PS5 a meno che non si sia disposti a spendere cifre ben superiori rispetto a quello ufficiale. Precisiamo infatti che il prezzo giusto, cioè quello consigliato da Sony, è di 119 euro e così è stato fino al giorno prima della presentazione di PS5 Pro. Poi, il boom.

Amazon, eBay e altri rivenditori online sono stati letteralmente presi d’assalto da persone interessate a monetizzare il più possibile dalla situazione e dalla prima corsa all’acquisto: gli appassionati disposti a spendere i 799 euro richiesti per una PS5 Pro non si fanno problemi ad aggiungerne 120 per il lettore disco. Cosa fare quindi per non farsi fregare dai bagarini?

Avere pazienza: è il momento di massima attenzione, considerato che la PS5 Pro è appena arrivata sul mercato, ma sappiamo da fonti certe che grosse scorte di lettori disco sono in arrivo e dovrebbero attenuare il problema con il passare delle settimane con buona pace degli scalper. Ti consigliamo allora di tenere d’occhio la pagina ufficiale su Amazon, ma soprattutto anche quella presente su PlayStation Direct, che potrebbe avere naturalmente delle priorità rispetto ad altri rivenditori.